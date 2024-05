Pollenek: egy fűnyírás is panaszokat okozhat most

„Az elmúlt hetekben az udvarokban, útszéleken és árokpartokon gyorsan nő a fű, amely hamar virágozni kezd, pollent szór” – mutatott rá Facebook-oldalán az NNGYK. A poszt szerint a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja már országosan a közepes, magas tartományban alakul és fokozatosan emelkedik. Éppen ezért a szakemberek azt javasolják, hogy fordítsunk különösen nagy gondot most a fűnyírásra, kaszálásra, mivel így valamelyest mérsékelhető a pázsitfűfélék pollenjének levegőbeli mennyisége.

Ezzel együtt óva inti az NNGYK az asztmásokat és allergiásokat attól, hogy maguk vágják a füvet. Érintettként inkább bízzunk meg valakit a fűnyírással, kaszálással, és amíg tart a munka, ne tartózkodjunk a közelben. Ha pedig erre nincs lehetőség, úgy érdemes legalább maszkot viselni közben. Szintén hasznos, ha gyakran töröljük a port a lakásban nedves ronggyal, amivel csökkenthetjük a belső berendezésen leülő pollenszemek számát.

A Hungaromet előrejelzése szerint kedden egy hidegfront éri el az országot, amely szelet és csapadékot is hoz magával. Az NNGYK ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy viharok idején súlyosbodhatnak az allergiások és asztmások tünetei. Ennek oka, hogy az erős légmozgás következtében a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, ezáltal belélegezve a tüdő mélyebb részeibe is behatolhatnak. Mindennek nyomán hevesebb reakciót válthatnak ki a szervezetben: asztmatikus tünetek, fulladás is jelentkezhet. Vihar idején ezért mindenképpen javasolt beltéren tartózkodni, az ablakokat pedig csukva tartani.

Borítókép: Getty Images