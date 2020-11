Koronavírus: videó mutatja, miért fontos a maszk

Az új koronavírus terjedésének lassítása érdekében több szabályt is be kell tartani, ilyen például a maszkviselés. Habár számos kutatás igazolta már, hogy ezeknek a maszkoknak milyen fontos szerepük lehet a vírus terjedésének lassításában, sokan még mindig rosszul, vagy egyáltalán nem hordják őket. A The Slow Mo Guys nevű, lassított felvételeket publikáló YouTube-csatorna üzemeltetői egy látványos videóval szemléltetnék, miért is fertőző egy tüsszentés.

Ezek a maszkviselés tipikus hibái Az emberek egy kisebb része rosszul vagy sehogy sem viseli a maszkot. Ez még olyan helyeken is előfordul (tipikusan az üzletekben), ahol pedig jogszabály írja elő az arc eltakarását. Egyesek talán úgy gondolják, hogy a személyes kényelmük fontosabb, mint más emberek élete, pedig ez a hozzáállás komoly veszélyt jelenthet.

Ezért fontos, hogy maszkot viseljünk

A hvg.hu oldalán is megosztott videó jól szemlélteti, milyen mennyiségben távoznak a vírust hordozó mikrocseppek tüsszentéssel, vagy köhögéssel. A speciális kamerával készített felvételeken tüsszentés és egyszerű beszéd közben is láthatjuk, milyen messzire szállnak azok az apró cseppek, amelyekkel a koronavírust is továbbadhatjuk. A videóban az amerikai járványügyi védekezésért felelős munkacsoport vezetője, Anthony Fauci is megszólal, aki ismét felhívta a figyelmet a maszkviselés fontosságára. Kiemelte: a fertőzöttek 40-45 százalékánál semmilyen tünet nem jelentkezik, ezért nem csak annak kell maszkot húznia, aki betegnek érzi magát.

A maszkok nemcsak abban segítenek, hogy a viselőjük ne kapja el az új típusú koronavírust vagy SARS-CoV-2-t, annak az esélyét is csökkentik, hogy az érintett környezetében mások is megfertőződjenek. Ahhoz azonban, hogy értelme is legyen a maszkhasználatnak, bizonyos szabályokat be kell tartani a hordásuknál. Az egyik ilyen, hogy a maszk az orrunkat is takarja. Ennek fontosságáról az alábbi cikkünkben is írtunk.