Ezek a maszkviselés tipikus hibái

Nyugodtan kiindulhatunk abból a megállapításból, amit az amerikai tudományos akadémia folyóirata, a PNAS közölt egy júniusban megjelent elemzésében: "A maszk viselése a leghatékonyabb módszer a COVID-19 terjedésének megakadályozására." Csakhogy a maszkok védelmi képessége jelentős mértékben attól függ, hogy miként használják őket. Ha a maszkot gondatlanul, vagy ügyetlenül helyezik fel, viselik és távolítják el, akkor veszélybe sodorhatják magukat és másokat.

A maszknak szorosan kell illeszkednie az arcunkhoz, de ne tapogassuk - Fotó: Getty Images

A maszk elutasítása

Maszkot akkor érdemes és kell viselni, amikor olyan helyen vagyunk, különösen zárt térben, ahol a többi embertől nem tudjuk megtartani a biztonságos 2 méteres távoslágot - közölte a Livestrong magazinban Kate Grabowski, a Johns Hopkins Egyetem patológus kutatója. Hiába gondolja magáról valaki, hogy nem fertőzött, az esetek 40 százalékában a betegeknek nincsenek tüneteik, mégis megfertőzhetnek másokat. Ezért meg kell akadályozni, hogy a légutaikból kijussanak a vírushordozó cseppek a légtérbe a beszéd, tüsszentés vagy köhögés következtében. A maszk erre jó eszköz. És persze arra is jó lehet, hogy a lebegő cseppek bejutását megakadályozza a légutakba. A COVID-19 különösen a zárt, zsúfolt vagy rosszul szellőző helyiségekben terjed aggasztóan gyorsan - olvasható a Clinical Infectious Diseases című szaklap 2020 júliusi kommentárjában, amelyet több mint 200 kutató írt alá. Aki tehát nem takarja el maszkkal az orrát és a száját zsúfolt belterekben a járványidőszak alatt, egyszerűen ön- és közveszélyes.

Rosszul illeszkedő maszk használata

Minden nap találkozunk olyanokkal, akik a szabályoknak ugyan eleget akarnak tenni azzal, hogy felveszik a maszkot, de letolják az orruk alá, vagy annyira lazán kötik meg, hogy lecsúszik az arcukról beszéd közben. Az ok valószínűleg az, hogy kényelmesebben akarnak levegőt venni. De akkor már őszintébb lenne, ha egyáltalán nem volna rajtuk a védőeszköz, hiszen az az orr alá tolva vagy lifegve teljesen hatástalan. A hatékony maszkviselet nem lehet olyan szoros, ami akadályozza a légzést, de az arc vonalához is illeszkednie kell, hogy mellette ne juthassanak ki vagy be a kórokozók. Itt is ugyan az a helyzet, mint az előző pontnál. A helytelen vagy hanyag maszkviselés gyorsítja a vírus terjedését.

A maszk tapogatása, húzogatása

Ne szabad elfeledni, hogy a maszk viselés célja elsősorban, hogy megakadályozzuk afertőzésmásokra való átterjedését. Ha folyamatosan igazgatjuk, elhúzzuk, levesszük a maszkot, már a beszéddel is elkezdhet terjedni a betegség. Az arc elfedése tehát képes korlátozni a környezetbe kibocsátott vírusok mennyiségét. Csakhogy a maszk külsejének megérintése kockázatot jelent a viselője számára is. Hiszen a vírusok ott tapadnak meg, így rákerülhetnek a kezére, és egy óvatlan mozdulattal (ha az arcához érve) az illető megfertőzheti magát.

A szappan és a fertőtlenítő mellőzése

A maszk felhelyezése előtt javasolt a kézmosás, és ha véletlenül megérintjük a maszkot, akkor is. Ez különösen igaz étkezés előtt. Ha nincs lehetőség kezet mosni, akkor kézfertőtlenítőt kell használni. Aki kesztyűt visel (habár ezt normál életkörnyezetben feleslegesnek tartják a szakemberek), először azt távolítsa el, mosson kezet, és utána vegye le maszkot, majd újra mosson kezet.

Nem mossuk ki a textilmaszkot

Normálisan nincs, aki ugyanazt a fehérneműt viselné újra és újra. Ugyanez vonatkozik a szövetmaszkokra is. Ideális esetben a maszkokat minden használat után meg kell mosni, ahogy egy zoknit is. Ha valakinek van hét maszkja, és minden nap másikat visel, miközben a többit egy meleg helyen tárolja, akkor mosás nélkül is használhatja őket, mert a vírusok elpusztulnak ennyi idő alatt. De előbb utóbb mindenképpen mosni kell. A maszk mosásának másik oka a pattanások megakadályozása, a Mayo klinika szerint. Ha a mosással eltávolítjuk a szövetre tapadt bőrsejteket és zsiradékot, ami potenciálisan bőrirritációt okoz, akkor megelőzhetjük a pattanásokat kialakulását. Aki érzékenyebb, válasszon illatmentes mosószert.

Az arctisztítási szokásainkat a maszkviselés miatt érdemes újragondolnunk a bőrgyógyászok szerint. Mielőtt elmegyünk otthonról és amikor levesszük a maszkunkat, mindig mossuk meg az arcunkat. Ehhez gyengéd, alkoholt és szulfátokat nem tartalmazó terméket használjunk, mert ezek az összetevők szárítják a bőrt, ami csökkenti az ellenálló képességét. Az arctisztítót az ujjbegyeinkkel oszlassuk el a bőrön, a szivacsokat most hanyagoljuk, hogy ne tegyük ki a bőrünket még több irritációnak. A törölközővel se dörzsöljük, csak tapogassuk szárazra. Részletek!

Az eldobható maszk újbóli felhasználása

A nem orvosi minőségű, egyszer használatos arcmaszkok szűrőképessége csökken és a fülpántok is kinyúlhatnak, elszennyeződhetnek. Ezért az újbóli felhasználásuk a szakemberek szerint nem jó ötlet, túl kockázatos.

A maszk elfelejtése

Amíg széles körben nem érhető el a COVID-19 elleni oltás vagy gyógyszeres kezelés, mindannyiunknak komolyan kell vennünk a megelőzést. Ez azt jelenti, hogy folytatódni fog a közösségi távolságtartás, a kézhigiéniára való fokozott figyelem és a maszk viselése. Ezért a napi túlélőkészlethez kapcsoljuk hozzá a maszkot a telefon, a lakáskulcs, a pénztárca, a közlekedési bérlet, olvasószemüveg és a többi hasonló mellé. Ha mindig ott lapul a táskánkban vagy zsebünkben egy tartalék, fontos lépést tettünk a saját és embertársaink egészségének megőrzése felé.

Végül pedig a maszk mellőzése komoly sértés a többi emberrel szemben. Mintha azt mondanánk nekik, hogy nem számítanak, tőlünk akár el is pusztulhatnak. A vírushelyzet várható őszi romlása előtt jó volna, ha ezt mindenki megértené.