Koronavírus: ezért fontos, hogy a maszk az orrunkat is fedje

A maszkok nemcsak abban segítenek, hogy a viselőjük ne kapja el az új típusú koronavírust vagy SARS-CoV-2-t, annak az esélyét is csökkentik, hogy az érintett környezetében mások is megfertőződjenek. Ahhoz azonban, hogy értelme is legyen a maszkhasználatnak, bizonyos szabályokat be kell tartani a hordásuknál. Az egyik ilyen, hogy a maszk az orrunkat is takarja - figyelmeztet a WebMD.

A maszknak az orrunkat is fednie kell. Fotó: Getty Images

A koronavírus az emberek orrjárataiban tanyázik. Amikor egy fertőzött az orrán keresztül kifújja a levegőt (legyen az a kifújás bármilyen kicsi), vírusrészecskéket enged a levegőbe. A helyesen viselt maszk azonban, amelyik a szánkat és az orrunkat is takarja, megakadályozza, vagy legalábbis minimalizálja a veszélyét annak, hogy a kórokozók a levegőbe kerüljenek, és másokat is megfertőzzenek. Ez azért is nagyon fontos, mert sok a tünetmentes fertőzött, akik a tudtuk nélkül terjeszthetik a vírust - például azáltal, hogy az orrukat szabadon hagyják.

Nem csak mások miatt fontos

A helyes maszkviselés egyébként nem csak mások egészségének megóvása érdekében lényeges. Friss kutatások szerint a maszk csökkenti a viselője által belélegzett kórokozók mennyiségét, védelmet nyújtva ezzel a különféle fertőzések ellen. Ha tehát az orrunk fedetlenül marad, több részecskét szívunk be a levegőből, és nagyobb a kockázata a COVID-19 kialakulásának is.

Érdekesség, de többen hivatkoznak arra, hogy mivel nem tudnak az orrukon keresztül lélegezni valamilyenfertőzésvagy esetleg orrsövényferdülés miatt, tulajdonképpen nem is számít, ha a maszk nem fedi az orrukat. Pedig hiába érezzük azt, hogy nem tudunk az orrunkon keresztül lélegezni, a levegő akkor is mozog az orrjáratokon keresztül, ugyanúgy lélegezhetünk ki és be vírusrészecskéket. A maszknak tehát ilyen esetben is fednie kell az orrot.

Akinek nagyon kellemetlen, hogy az orrát is elfedve hordja a maszkot, próbáljon ki más típusú, anyagú, kialakítású maszkokat, hátha könnyebb lesz a viseletük, kevesebb problémát okoz. Ne feledjük: aki óvja magát, az másokat is megvédhet.

