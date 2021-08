Kíváncsi, mit kér a lakosságtól az orvosi kamara a 4. hullám küszöbén? Kattintson ide!

A járványügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy szeptember-október környékén kirobban a koronavírus-járvány negyedik hulláma - mondta a Spirit FM Aktuál című műsorában Rusvai Miklós virológus. A szakember úgy fogalmazott, Magyarországra nézve is figyelmeztető jel lehet az, ami Izraelben és Nagy-Britanniában történik.

10 nap múlva látjuk majd a tömegrendezvények következményét. Fotó: illusztráció, Getty Images

Sok fertőzött lesz, de kevesen betegednek meg

A szakember rámutatott arra, hogy nagyon fontos különbséget tenni a fertőzöttek és a betegek között: az oltottak is megfertőződhetnek, de jellemzően nem betegednek meg - a védőoltásnak tulajdonképpen ez a célja. A megfertőződő oltottak így tehát csak a fertőződési statisztikát rontják majd, a kórházakra azonban ők nem helyeznek plusz nyomást - magyarázta Rusvai. Arról is beszélt, hogy Izraelben 67 százalék körüli a teljesen beoltottak aránya, most mégis magas a fertőzöttség, a betegek száma azonban nem ugrott meg olyan jelentősen, sőt: a súlyos COVID-19-es betegek szinte kizárólag az oltatlanok csoportjából kerülnek ki.

Lesz még böjtje a tömeges ünneplésnek

A rádióbeszélgetésben arra is kitértek, hogy körülöttünk már szinte mindenütt erősen romlik a helyzet, nálunk azonban még nem emelkedtek meg nagymértékben a számok. Ennek Rusvai elmélete szerint az lehet az oka, hogy az ingázó vendégmunkások és a külföldi turisták jelenlegi, alacsony száma miatt nincs akkora kockázata a koronavírus behurcolásának. A tömegrendezvények és az iskolakezdés miatt azonban jelentős felfutás várható majd a fertőzöttek számában.

