Tömegeket vonz a fővárosba az ünnepi hétvége

Oltatlan gyerekkel indulnánk útnak? Néhány kérdést érdemes feltennünk magunknak - mutatjuk!

Bár az adatok szerint a szálláshelyek kihasználtsága Magyarországon magasabb, mint a környező államokban, a fővárosi turizmus még mindig bajban van, ennek elsődleges oka pedig a külföldiek elmaradása. Erre a nyárra a budapesti szálláshelyek hatoda ki sem nyitott, de az elérhető szállások telítettsége még így is mindössze 30 százalékos - ezzel szemben vidéken a szobák 70 százalékát már elfoglalták a vendégek.

A turizmusnak jót tehet a rendezvénysorozat, a járványügyi szakemberek viszont aggódnak. h i r d e t é s Fotó: illusztráció, Getty Images

A Magyar Turisztikai Ügynökség abban bízik, hogy a belföldi vendégek még megmenthetik a főváros idegenforgalmát, és ebben kulcsszerepet játszhat majd a nagyszabású állami ünnepség. Guller Zoltán elmondása szerint a kormány már régóta tervezte egy több napos ünnepség megtartását az államalapítás tiszteletére, és ennek a járvány enyhülésével el is érkezett az ideje. A rendezvények hírére csaknem 40 százalékkal nőtt az előzetes szobafoglalások száma - jelezte Guller.

Ebből még baj lehet

Az idegenforgalom összeroppanásának elkerülése valóban fontos, a járványügyi szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az augusztus 20-ai rendezvénysorozatokkal gyakorlatilag "megágyazunk" a koronavírus-járvány negyedik hullámának. A Népszavának nyilatkozó virológusok úgy vélik, hogy sokan túlságosan optimisták azt látva, hogy bár egyre több szomszédunknál és más európai országokban is dinamikusan terjed a koronavírus delta variánsa, Magyarországon nem következett be újabb fellángolás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is fog: jelenleg csak nagyon csekély az esélyünk arra, hogy megússzuk negyedik hullám nélkül.

A lap úgy fogalmazott, hogy ha a kormányzat javaslatot kért volna a járványügyi szakemberektől az emberek védelmére, semmiképpen sem lett volna ajánlásaik között egy maszk és távolság nélküli tömegrendezvény megszervezése. Arra egyébként már Rusvai Miklós virológus is figyelmeztetett korábban, hogy az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése már az augusztus 20-ai ünnepség után megindul, de jelentősen feltornázhatja a számokat az iskolakezdés, az eukarisztikus világkongresszus és a vadászati világkiállítás is. Egyes szakértők szerint bizonyos helyeken már most indokolt lenne újra kötelezővé tenni a maszkviselést, illetve a védettségi igazolványhoz kötött beléptetést sem ártana visszavezetni.

Vissza kellene hozni a védettségi igazolvány használatát Magyarországon a MOK elnöke szerint. A részleteket olvassa el itt.