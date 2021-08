Koronavírus: ezt kéri az orvosi kamara a 4. hullám küszöbén

Új koronavírus-variánsra bukkantak egy hazai laboratórium molekuláris biológusai. Kattintson!

Eddig szerencsénk volt a koronavírus új, lényegesen fertőzőbb delta variánsával, de inkább ne kockáztassunk, hiszen már az is itt van közöttünk - figyelmeztetett közleményében az orvosi kamara. Mint írták, a járványügyi helyzet javulásával a szigorú szabályok lazítását a magyar lakosság jelentős része úgy értelmezte, hogy minden visszatérhet a régi, megszokott kerékvágásba. Most korlátozás és ellenőrzés nélkül igénybe vehetőek a tömött éttermek és bevásárlóközpontok, megnyitottak strandok és a szállodák, illetve a tömegközlekedési eszközökön is újra zsúfoltság van. A maszk pedig szinte mindenhonnan eltűnt, nyoma sincs már a védekezésnek - fogalmaztak.

Továbbra is fontos a maszkviselés és az vakcinázás. Ez a férfi szerdán kapta meg az első oltását. Fotó: MTI/Balázs Attila

Még mindig fontos lenne a megelőzés

A kamara szerint most is elengedhetetlen, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a megelőzésre, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján még az oltottak sincsenek teljes biztonságban a COVID-19-től. Rámutattak, hogy bár az oltás nagymértékben csökkenti a komolyabb szövődmények kialakulását, a járvány terjedését megállítani nem - maximum lassítani - tudja, így az oltatlanok továbbra is veszélyben vannak. A szakemberek egyébként a védettségi igazolvány minél szélesebb körű használatát, és a kontakt kutatás hatékonyabbá tételét javasolják.

Távolság, maszk, kézmosás

A Magyar Orvosi Kamara továbbra is elővigyázatosságra ösztönzi a lakosságot. Ez azt jelenti, hogy újra ügyelnünk kellene a biztonságos távolság megtartására, zárt térben maszkot kellene viselnünk, és nem szabadna megfeledkeznünk a kézmosás és kézfertőtlenítés szabályairól sem.

A MOK azonban nemcsak a lakosság, hanem a döntéshozók felé is intézett néhány kérést. Azt szeretnék elérni, hogy a koronavírus-járvány negyedik hullámának küszöbén minden hatékony eszközt igénybe vegyenek annak érdekében, hogy a magyar lakosságot a védőoltás beadatására ösztönözzék. Ehhez mobil oltópontok létesítését javasolják a rendezvényeken, illetve azt, hogy a hátrányosabb helyzetű településeken élőkhöz is vigyék közelebb az oltást. "Ezeken a mobil oltópontokon lehetőség szerint egydózisú vakcinát alkalmazzanak, és jutalmazzák az oltást felvevőket egy kis ajándékkal" - tanácsolták.

