Koronavírus: újabb szigorítások jöhetnek itthon

Az elmúlt hétvégén jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma a világban. Drámai a helyzet a spanyoloknál, a belgáknál és a franciáknál is, és sajnos Magyarország sem kivétel. A járvány második hulláma nálunk is meredeken emelkedő szakaszban van, az elmúlt 24 órában 2316 laboratóriumi vizsgálattal igazolt fertőzöttet regisztráltunk és 47 krónikus beteget veszítettünk el - mondta Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Hangsúlyozta, ugyan az elhunytak többsége idős, krónikus beteg, minden nap van azonban áldozat a középkorú korosztályból is, a most elhunytak életkora is 50 és 97 év között van. A koronavirus.gov.hu oldalon közétett adatok szerint azonban a legfiatalabb áldozat tegnap egy 49 éves nő volt, akinek az alapbetegségeinél a tüdőgyulladást, a légzési és keringési elégtelenséget tüntették fel.

Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtleníti a honvédség, miután az egyik diáknál igazolták a koronavírus-fertőzést. Fotó: MTI/Rosta Tibor

51 óvodában van kényszerszünet

A tisztifőorvos a tájékoztatón felhívta a krónikus betegek figyelmét arra, hogy mindennél fontosabb most betegségeik egyensúlyban tartása, mivel a megfelelő gyógyszeres kezelés és orvosi tanácsok betartása csökkenthetik a kockázatot egy koronavírus-fertőzés esetén. Javasolta, az egészséges emberek töltsék fel vitaminraktáraikat, és arról se feledkezzenek meg, hogy az időseket nemcsak a szociális intézményekben, de otthon is ugyanúgy védeni kell. A tisztifőorvos hangsúlyozta, óriási az egyéni felelősségünk a járvány lassításában. Müller Cecília a most őszi szünetet töltő diákokhoz is szólt, arra kérve őket, ha az iskolában eddig sikerrel betartották az óvintézkedéseket és az osztályok nem keveredtek, akkor ezt most is tartsák be és kerüljék a tömegrendezvényeket is. Elmondta, jelenleg 51 óvodában rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs, az iskolák fertőtlenítő nagytakarítása most is tart.

Újabb szigorítások lehetnek

Emlékeztetett, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet módosítása értelmében péntek óta minden 6 év felettinek a szabadtéri rendezvényeken is kötelező a maszkhasználat, így például a sporteseményeken is. Ez alól kivételt csak a sportolók, edzők, mérkőzésvezetők, versenybírók és segítőik, valamint a szabadtéri rendezvényen a felszólalók jelentenek, utóbbiak azonban csak a felszólalás idejére.

Az eddig bevezetett intézkedések működnek, de ezeket szigorúan be kell tartanunk - szögezte le, hozzátéve: a jövőben javasolt további szabályokat is ugyanúgy mindenkinek be kell majd tartania. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese a tájékoztatón ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a mai napon tárgyalja az országgyűlés a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. "A törvényjavaslat célja a koronavírus-járvány elleni járványügyi intézkedések hatékony megtétele, a járvánnyal szembeni hatékony fellépés, valamint a jogkövető magatartás elősegítése" - további részleteket azonban egyelőre egyikőjük sem közölt. Cikkünk megjelenése után néhány órával a parlementben döntöttek a képviselők, az új szabályokról ide kattinva olvashat.

Ennyi szabálysértő volt a hosszú hétvégén

Kiss Róbert arról is beszélt, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatálybalépése óta összesen 1934 esetben intézkedtek a rendőrök, ebből 1634 figyelmeztetés volt. A hosszú hétvégén 277 alkalommal intézkedtek tömegközlekedési eszközökön a kötelező maszkviselés elmulasztása miatt, ebből egy végződött feljelentéssel. A kereskedelmi üzletek területén is ellenőrizték a maszkviselés betartást, illetve, hogy az üzlet üzemeltetője betartatja-e ezt a szabály. Ennek okán 246 intézkedés történt, melyből 197 esetben csak figyelmeztettek, 11 emberre helyszíni bírságot szabtak ki, míg 38 fővel szemben szabálysértési feljelentést tettek. A vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése során 21 esetben intézkedtek az elmúlt 3 napban, ebből 17 feljelentéssel és 4 helyszíni bírsággal zárult.

Kiss Róbert beszámolt a hatósági házi karanténban lévőkkel kapcsolatos feladatokról is. Ezek mérlege szerint 39 ezer helyszíni ellenőrzést végeztek és közel pontosan 10 ezer karantént rendeltek el a hosszú hétvégén, ebből 2235 embernél az országhatár átlépése miatt volt szükség az intézkedésre. Jelenleg 28070-en vannak hatósági házi karanténban.