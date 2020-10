Koronavírus: újabb 47 magyar fertőzött halt meg

Újabb 2316 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). Magyarországon immár 61 563-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 47, többségében krónikus, idős beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 1472-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Az elhunytak 36 százaléka fővárosi.

2602-en vannak kórházban

Jelenleg 43 600 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 28 százalékuk budapesti. A kórházaknál elrendelt új, dinamikus adatszolgáltatás alapján 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Közben viszont 16 491 személyt már gyógyultnak minősítettek. A legfrissebb adatok szerint 28 070 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 990 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

233 koronavírusos magyar beteg van már lélegeztetőgépen. Fotó: Getty Images

Fontos a védekezés

Jelenleg a koronavírus-járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus közösségben terjed, ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb jelentőségük van. Az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett már a mozikban, a színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelező a maszk használata. Este 11 óra után pedig be kell zárni a vendéglátó- és szórakozóhelyeket.

Emellett - az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében - továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

