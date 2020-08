Koronavírus: újabb mérföldkőhöz értek magyar kutatók

Megvan, mikor érkezik az első koronavírus elleni vakcina - részletek itt.

Bár most mindenki a koronavírus-oltásokban látja a megváltást, addig is, amíg egy hatékony vakcina a piacra kerül, milliók kapják még el a koronavírust, így aztán egy megfelelő gyógyszer továbbra is nélkülözhetetlen. Az új hatóanyagok mellett azonban meglévőket is folyamatosan tesztelnek a kutatócsoportok, ám a forrásaik végesek. Ezen segít a neves magyar hálózatkutató, fizikus, Barabási Albert László és csapata, akik új megközelítéssel vizsgálják a potenciálisan szóba jöhető, már más betegség gyógyítására jóváhagyott hatóanyagokat, alapvetően felgyorsítva ezzel a koronavírus elleni gyógyszerfejlesztés folyamatát. És ezen az úton érkeztek el újabb mérföldkőhöz. A Portfolio.hu beszámolójából kiderült, a csapat közzétette eredményeit arra vonatkozóan, hogy melyek azok a már piacon lévő gyógyszerek, amelyek hatásosak lehetnek az új járvány megfékezésében.

Már meglévő gyógyszerek között keresik a COVID-19 ellen hatékonyakat. Fotó: Getty Images

Eddig 918-at vizsgáltak 6 ezerből

Barabási és csapata a hálózatos orvostudomány segítségével még áprilisban 6 ezer, az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) által korábban már befogadott készítmény vizsgálatát kezdte meg. Három hónap alatt 918 gyógyszerből 77-ről állapították meg a Vero sejtvonalakon keresztüli validáció segítségével, hogy hatékonyak lehetnek. Ebből 76 hálózati gyógyszer, ami azt jelenti, hogy gyógyszerfejlesztéssel nem lett volna felfedezhető, mivel sem a vírusfehérjékhez, sem a víruscélhoz nem kötődnek. "Működésük lényege, hogy zavarják a gazdasejthálózatot, ezért csak hálózati eszközökkel lehet őket azonosítani" - írja a lap cikke, melyből kiderül, a neves hálózatkutató és csapata által kifejlesztett új módszer, és modelleken alapuló rangsorolás segítségével a gyógyszerfejlesztők számos ígéretes gyógyszert tudnak azonosítani, és ezek alapján bevonni ezeket a szereket klinikai vizsgálatokra.

A kutatócsoport hangsúlyozta, rövid időn belül szükség van új gyógyszerekre és gyógymódokra, nem lehet a hagyományos gyógyszerfejlesztési folyamatok akár évtizedes időtartamát kivárni a jelenlegi helyzetben. Ezen segít időhatékony stratégiájuk, melynek lényege, hogy olyan, már korábban más betegség kezelésére jóváhagyott vegyületeket vizsgálnak, melyek a koronavírus-betegek gyógyításánál is beválhatnak. Barabásiék szerint jelenleg a kutatók egyharmada vagy a hidroxi-klorokin vagy a klorokin (mindkét szer előkelő helyen végzett az ő listájukon is) hatékonyságát vizsgálja, ám így nem marad sem idő, sem forrás más potenciális jelöltek tesztelésére.

