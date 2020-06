Koronavírus: újabb bonyodalom a hidroxi-klorokin körül

Bár az új koronavírus okozta COVID-19 leginkább arról ismert, hogy tönkreteszi a tüdőt, de - mint azt egyre több kutatás bizonyítja - emellett növeli a súlyos, életveszélyes agykárosodások kockázatát is, melyek következtében mentális zavarok, hallucinációk, kóma, stroke vagy bénulás is felléphet. További részleteket ide kattintva olvashat.

A világon eddig több mint 6,6 millióan fertőződtek már meg az új koronavírussal, míg az áldozatok száma megközelíti a 400 ezret, így nem csoda, ha gőzerővel tesztelnek minden olyan gyógyszert, ami esetlegesen gyógyíthatja a vírus okozta COVID-19 betegséget. Ennek során azonban elkerülhetetlen, hogy bizonyos szerekről bebizonyosodjon, mégsem alkalmasak a feladatra. Sokáig úgy tűnt, hogy az eredetileg a malária kezelésére kifejlesztett hidroxi-klorokin lesz a befutó. A szerhez fűzött remények azonban - ahogyan arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk - szertefoszlottak egy májusban, a The Lancet című orvostudományi folyóiratban közölt tanulmány után. A publikációból az derült ki ugyanis, hogy a hidroxi-klorokinnal kezelt COVID-19 betegek nagyobb arányban haltak meg, mint azok, akiket nem kezeltek klorokinnal.

A koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben nagy szükség van hatékony gyógyszerekre. Fotó: Getty Images

Ellenőrizhetetlen adatok

A tanulmány készítői azonban az elmúlt hetekben elbizonytalanodtak, mivel a publikációjuk alapjául szolgáló, egy külső cégtől, a Surgisphere-től származó adatok és elemzések megbízhatóságát nem tudták független szakértők segítségével ellenőriztetni. Emiatt azonban magát a tanulmányt sem lehetett megfelelően ellenőriztetni. Így hárman a szerzők közül kezdeményezték a tanulmány visszavonását, melyet a The Lancet kénytelen volt megtenni csütörtökön. Ilyen nagyon ritkán fordul elő a tudományos világban.

Megjegyzendő, hogy a hét elején mind a The Lancet, mind pedig egy másik vezető orvosi folyóirat, a New England Journal of Medicine is aggodalmának adott hangot a Surgisphere adataival kapcsolatban, melyeket két külön tanulmányban is használtak. Mindezek ellenére az esetről beszámoló CNN cikkében a szerző megjegyzi, más kutatások is arra jutottak, hogy a hidroxi-klorokinnak súlyos mellékhatásai lehetnek a COVID-19 betegeknél.

Patikában kapható gyógyszerhatóanyagot tesztelnek a koronavírus ellen - további részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.