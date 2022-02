Koronavírus: száz újabb haláleset itthon

Világszerte közel 2 millió új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában.

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) hazai megjelenése óta így immár 746,4 ezerre emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, míg a járvány halálos áldozataié 43066-ra - derül ki a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb jelentéséből. Az aktív fertőzöttek számát jelenleg 199 ezerre becsülik az országban. Kórházban 4919 beteget kezelnek, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon eddig 3,78 millióan vették fel a COVID-19 elleni megerősítő oltást. Fotó: MTI/Balázs Attila

"Februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat" - olvasható a kormányzati jelentésben. Mint írják, az oltási akció keretében előzetes időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni a COVID-19 elleni védőoltást. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Péntekig 6,15 millióan kapták meg itthon az alapimmunizáláshoz szükséges két oltásdózist (Janssen-vakcina esetén az egyetlen dózist). A harmadik, megerősítő oltást eddig 3,78 millióan vették fel.

Egy amerikai kutatás eredményei szerint a várandós nők számára beadott COVID-19 elleni védőoltás a születendő gyermekeket is védi a fertőzéstől.