A várandós nők oltása a babát is védi

Azok a gyermekek, akiknek az édesanyja várandósan két adag Moderna- vagy Pfizer/BioNTech-vakcinát kapott, sokkal kisebb eséllyel kerültek kórházba a COVID-19 miatt életük első 6 hónapjában - állapította meg az amerikai szövetségi járványügyi központ (CDC). Valószínűleg mindez annak köszönhető, hogy ezek a babák születésükkor már hordozzák édesanyjuk antitestjeit.

Segíthet megvédeni a félévesnél fiatalabb csecsemőket

"Azok az adatok, melyeket a CDC most közzétesz, az első, való életből kapott bizonyítékai annak, hogy a várandósan adott COVID-19 elleni oltás segíthet megvédeni a félévesnél fiatalabb csecsemőket a betegség miatti kórházi kezeléstől" - mondta sajtótájékoztatóján Dana Meaney-Delman, a szervezet csecsemőegészséggel foglalkozó osztályának vezetője. Amikor várandós kismama kap mRNS-vakcinát, akkor a szervezetében antitestek képződnek, hogy megvédjék a COVID-19-től. Ezek az antitestek megtalálhatók a köldökzsinórban, ami arra utal, hogy a várandóstól a fejlődő magzati szervezetbe is bejutnak. Noha tudjuk, hogy az antitestek átjutnak a méhlepénybe, eddig a tanulmányig nem voltak adataink arról, hogy az antitestek védelmet nyújthatnak a babának is - magyarázta.

A kismama vakcinája a gyermeknek is védelmet biztosít. Fotó: Getty Images

Gyermekkórházi kutatók és a CDC hat hónaposnál fiatalabb csecsemők 2021 júliusa és 2022 januárja közötti adatait vizsgálta meg. 379 gyermeket találtak, akiket kórházban kellett ápolni, 176-ot COVID-19, 203-at más okok miatt.

Azt találták, hogy a vakcinák az összes eset 61 százalékában védték meg a várandósság alatt beoltott anyák csecsemőit attól, hogy kórházi kezelésre szoruljanak. Az arány 80 százalékra ugrott, amikor a várandós kismamát a szülés előtti 21. hét és a 14. nap között oltották be. A babák védelmének hatékonysága 32 százalékra esett vissza, ha a kismamát a várandósság ennél korábbi szakaszában immunizálták. Nem foglalkozott a vizsgálat olyan anyákkal, akiket a terhesség előtt oltottak, sem a harmadik oltás hatásával.

"A leginkább aggasztó, hogy a COVID-19-es csecsemők közül a legsúlyosabb, intenzíven ápoltak 88 százaléka olyan anyától született, akit sem a várandósság előtt, sem alatta nem oltottak be" - mutatott rá Meaney-Delman.

