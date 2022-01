Koronavírus: sokan kaptak ilyen levelet a napokban

Robbanásszerű hullámot okozhat az omikron.

Mint ismert, jelenleg az ötödik hullám felszálló ágában vagyunk. Az omikron koronavírus-variáns már Magyarországon is erősen terjed, és ez okozza a hazai fertőzések 87 százalékát. A megerősítő oltás felvételével azonban megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Ezekről kaptak e-mailt a napokban a kormánytól azok, akik az oltási regisztráció során engedélyezték, hogy ilyen és ehhez hasonló tájékoztatókat küldjenek nekik.

Sokan kaptak az omikronnal kapcsolatos levelet a kormánytól.

A kép illusztráció

Mit kell tudni az új variánsról?

Az omikron variánsról a tájékoztatóban azt írják, hogy rendkívül fertőzőképes, ugyanakkor általában enyhébb tüneteket okoz, mint a korábbi változatok. "Az oltatlanok továbbra is nagy veszélyben vannak. A 4 hónapnál régebben oltottaknak is érdemes megerősíteniük védettségüket a harmadik oltás felvételével, mert az jelentősen csökkenti a betegség súlyos lefolyásának kockázatát" - olvasható a levélben. Emlékeztettek továbbá, hogy az átoltottsági arány további növelése érdekében a kormány januárban is oltási akciókat szervez, amelynek keretében előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beadathatjuk magunknak a vakcinát.

Az e-mailhez egy január 12-én közzétett videót is mellékeltek, amelyben Müller Cecília országos tisztifőorvos mond el fontos tudnivalókat az omikron variánsról. Itt azonban még arról beszél, hogy az új változat a hazai COVID-19-es esetek alig harmadáért tehető felelőssé. Azóta viszont a frissebb adatokból kiderült, hogy ez az arány már a háromszorosára emelkedett.

Magyarországon már az új koronavírus-megbetegedések 87 százalékát az omikron variáns okozza. Ez a mutáció rendkívül fertőzőképes, azonban a védőoltás jelentősen enyhítheti a betegség lefolyását - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos.