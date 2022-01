Immunológus: robbanásszerű hullámot okozhat az omikron

Jakab Ferenc virológus professzor szerint óvatosan kell kezelni az olyan kijelentéseket, hogy az omikronnal vége a pandémiának.

"Most, a következő hónapban fog kibontakozni az omikronhullám, vélhetően tetőzni is" - fogalmazott a szakember az InfoRádiónak nyilatkozva. Kitért rá, a nemzetközi tapasztalatok mind arra utalnak, hogy az előzőekhez képest az omikron variáns által hajtott járványhullám sokkal gyorsabb ütemben fut fel. Önmagában az is beszédes, hogy míg a delta variáns viszonylag lassan jutott el Magyarországra, addig az omikron 7-10 nappal az Egyesült Királyság után már itthon is felbukkant.

Az emlékeztető oltások fontosak a súlyos megbetegedések megelőzése érdekében. Fotó: MTI/Balázs Attila

Kacskovics Imre szerint, bár az omikron variáns okoztafertőzésesetén alacsonyabb a súlyos megbetegedés kockázata, ezzel együtt továbbra sem lehet azt mondani, hogy ne lennének súlyos betegek. Tekintettel arra, hogy milyen ütemben emelkedik a fertőzöttek száma, így is nagyon sokan kerülhetnek kórházba az elkövetkező időszakban, ami az egészségügyi ellátórendszerre is hatalmas terhet róhat.

A védőoltásokról szólva kifejtette, a vakcinák nyújtotta védelem korlátozott az új vírusváltozattal szemben, amely a korábbiaknál hatékonyabban tudja kikerülni a meglévő immunvédettséget. Ezzel együtt az emlékeztető oltásokat mindenképpen fontosaknak tartja a súlyos lefolyású COVID-19 megelőzése érdekében. "Mivel a magyarok viszonylag régen, augusztusban kezdték beadni a harmadik oltást, én jó szívvel ajánlom az időseknek, az immunhiányosoknak és az egészségügyi dolgozóknak, hogy a negyedik oltást is érdemes felvenni" - hangsúlyozta a tanszékvezető egyetemi tanár.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tudományos főtanácsadója szerint egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy egészséges gyerekeknél és serdülőknél szükség lenne emlékeztető oltásra a COVID-19 ellen.