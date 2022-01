Minden, amit a januári oltási akciókról tudni kell

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben - olvasható a kormányzati tájékoztatóban. Az alábbiakban részletezzük a legfontosabb információkat.

Mikor és hol lesznek az oltási akciók?

Az első oltási akció január 6-a és január 8-a között lesz, a következő akciókat pedig január 13-15-én, 20-22-én és 27-29-én tartják. Az oltakozni vágyókat csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, míg szombatonként 10-től 18 óráig várják. A központi oltópontok listája itt érhető el.

Az oltási akciók időpontja a kórházi és kijelölt járásközponti oltópontokon.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Szükséges-e előzetes regisztráció és időpontfoglalás?

Az oltási akciónapokra ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval is beadathatjuk magunknak az új típusú koronavírus elleni védőoltást.

Kiket várnak az oltópontokra?

Az akciókon továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, a 12 év feletti korosztályt, illetve azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A harmadik oltással ismét 80-90 százalékra emelhető a koronavírus-fertőzés elleni védettség. Fontos ugyanakkor, hogy az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges.

Milyen vakcinát adnak?

A kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben mind az öt, itthon még rendelkezésre álló vakcina elérhető lesz. Kérhetjük tehát a Pfizer, a Sinopharm, a Moderna, a Janssen, vagy akár az AstraZeneca COVID-19 elleni oltóanyagát is.

Új szakmai ajánlást tett közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), még karácsony előtt. A dokumentum kitér egyebek mellett a harmadik és a negyedik oltás kérdésére is.

Mit tegyek, ha háziorvosommal oltatnám be magam?

Természetesen a háziorvosok is folytatják az oltást, és januárban ők is szerveznek a rendelési időn kívüli oltási akciónapokat. A hétvégi oltásért külön díjazásban is részesülnek. A háziorvosoknál Pfizer-, Sinopharm- és Janssen-vakcinák lesznek elérhetőek. Aki a háziorvosánál szeretne felvenni az oltást, az helyben tájékozódjon az oltási akciónapokról.

Mit kell kitöltenem az oltás beadatásához?

Az oltást jelentősen gyorsítja, ha kinyomtatva, kitöltve és aláírva magunkkal visszük az immunizáláshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. Az alapnyilatkozat innen, a harmadik dózissal kapcsolatos dokumentum innen, a 12-17 évesek oltásához szükséges szülői beleegyező nyilatkozat pedig innen tölthető le.

Újabb koronavírus-variánst azonosítottak. A tavaly év végén felfedezett változaton több mutációs jegy látható, mint az omikronon.