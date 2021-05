Koronavírus: még mindig 100 felett a napi áldozatok száma

Védettségi igazolvány nélkül a nyarat sem élvezhetjük - kattintson!

Újabb 1541 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 789188-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 124 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 28297-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

3855-en vannak kórházban

Jelenleg 206949 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3855-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 445-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 553836 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 24690 személy van hatósági házi karanténban, és 5,49 millió tesztet végeztek már el az országban.

Sipos Márta asszisztens oltáshoz készíti elő a koronavírus-vakcinát.

Fotó: MTI/Mészáros János

Részletek a vakcinázásról

Eddig 4,2 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 2,4 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már több mint 4,8 millióan regisztráltak védőoltásra, és 80 százalékuknak már be is adták legalább az első adagot. Jelenleg az április elején oltott pedagógusok ismétlő oltása is zajlik. A még oltásra váró regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni, és péntek éjfélig még a 16-18 éveseket is lehet regisztrálni oltásra.

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma átlépte a 4 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, illetve este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. Számos szolgáltatás már igénybe vehető védettségi igazolvánnyal. A következő lépés akkor jöhet majd, ha már 5 millió beoltott lesz az országban.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

