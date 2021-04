Koronavírus: már látszik némi remény itthon

A koronavírus-járvány harmadik hullámának tetején járunk, és bár még magas számokkal küzdünk, ami miatt nagyon fontos a védelmi intézkedések meghosszabbítása és betartása, ugyanakkor látunk egy nagyon enyhe, diszkrét csökkenést - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Úgy fogalmazott, bár lassan már egy hete a járványügyi adatok stagnálása, minimális csökkenése figyelhető meg, a szennyvízadataink azonban még nem erre utalnak. Mint a HáziPatika.com-on is megírtuk, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai alapján a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció országosan továbbra is magas szinten ingadozik. Ide kattintva elolvashatja, hol várható a helyzet romlása.

Gáti-Nagy Andrea háziorvos beolt egy nőt a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni oltóanyagának második adagjával gávavencsellői háziorvosi rendelőjében. Fotó: MTI/Balázs Attila

Müller Cecília úgy fogalmazott, még legalább egy hétig biztosan számítanunk kell arra, hogy a fertőzöttek szám hasonlóan alakul, éppen ezért nagyon fontos az összes védekezési lehetőség fenntartása. Hangsúlyozta, a csökkenés nem lesz gyors, nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni. Biztató hírként számolt be azonban arról, hogy immár második napja 10 ezer alatt van a kórházban fekvő betegek száma, ám - mint megjegyezte - ez még mindig nagyon magas. A jelenleg 1117 lélegeztetőgépen lévő beteg kapcsán azt hangsúlyozta, akár egy viszonylag jó egészségi állapotban lévő fertőzött állapota is romolhat néhány óra alatt annyit, hogy kórházi ellátásra szoruljon.

A lakosság 32 százaléka megkapta az első dózist

A védőoltásról szólva elmondta, 3 millió 145 ezer embert oltottak be eddig a koronavírus ellen valamely vakcina első dózisával, ami a lakosság 32 százalékát jelenti, szemben az Európai Uniós 17 százalékos átlaggal. Nemrég még arról beszéltem, hogy Magyarországon minden 5. lakos megkapta a védőoltást, most örömmel mondhatom, már minden 3. állampolgár túl van rajta - mondta, hangsúlyozva, azt, amit Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban szintén elmondott, hogy senki se bízzon a nyájimmunitásban, az egyéni védettség a legfontosabb. A hazai helyzetről szólva Müller Cecília a koronavírus reprodukciós rátájáról is beszélt, ami immár 1 alá került, jelenleg 0,98. Ez az érték azt jelenti, hogy a fertőzöttek száma elkezdett csökkenni, mert 1 fertőzött már legfeljebb csak még egy embernek adja tovább a vírust - magyarázta.

Még nem tudni, kell-e 3. emlékeztető oltás

Újságírói kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, jelenleg nincs arra egzakt válasz, hogy szükséges-e azoknak egy 3. emlékeztető oltás, akik tavaly év végén, vagy idén év elején kapták meg a koronavírus elleni vakcinát. Egyszerűen nem telt el annyi idő, hogy tudjuk, szükséges lesz-e bármely vakcinából emlékeztető oltás - tette hozzá. Hangsúlyozta, az, hogy a jövőben milyen oltási protokollokat fogunk kialakítani, az két dologtól függ. Az egyik maga a vírus, hiszen nem tudhatjuk, hogyan mutálódik és annak milyen járványügyi hozadéka lesz. A másik, hogy maguk a gyártók is folyamatosan vizsgálják a vakcinák beadását követően az ellenanyagszinteket mind a vérben, mind a sejtes immunitás tekintetében. Tehát immunológiai szempontból ez még egy nyitott kérdés - szögezte le, kiemelve: most az a legfontosabb, hogy a jelenben tegyük védetté magunkat.

Kiterjedt vizsgálat kezdődik Nagy-Britanniában az Oxfordi Egyetem tudósainak irányításával annak kiderítésére, hogy nem nyújtanak-e még jobb védettséget a koronavírus elleni oltóanyagok, ha az első és a második dózishoz két különböző vakcinát használnak. További részletek korábbi cikkünkben.