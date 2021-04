Koronavírus: újabb 241 áldozat itthon

Újabb 5216 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 742 198-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 241 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 24 762-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

9459-en vannak kórházban

Jelenleg 271 516 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 9 459-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 1117-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 445 920 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 50 446 személy van hatósági házi karanténban, és 5,06 millió tesztet végeztek már el az országban.

Lőrincz Kálmán orvos beolt egy férfit az újonnan érkezett AstraZeneca koronavírus elleni vakcinával a szobi háziorvosi rendelőben. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Részletek a vakcinázásról

Eddig 3 millió 145 ezer embert oltottak be a koronavírus ellen, 1,34 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már összesen hatféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon, ugyanis kedden megérkezett az első szállítmány az egyadagos Janssen-vakcinából is. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Jövő hétfőtől újraindul a tantermi oktatás a hazai általános iskolák alsó tagozataiban, illetve megnyitnak az óvodák is. A szülők egy része azonban tart attól, hogy a mostani járványhelyzetben visszaengedje gyermekét a közösségbe. Lássuk, milyen lehetőségek állnak előttük. Részletek!

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is. Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan ugyanakkor közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok, az óvodák és az iskolák alsó tagozatai is készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót. A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. Jelentős segítség a vendéglátóhelyek számára, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Kiterjedt vizsgálat kezdődik Nagy-Britanniában az Oxfordi Egyetem tudósainak irányításával annak kiderítésére, hogy nem nyújtanak-e még jobb védettséget a koronavírus elleni oltóanyagok, ha az első és a második dózishoz két különböző vakcinát használnak. Olvassa el a részleteket!