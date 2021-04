COVID-vakcina: akár fél év is eltelhet a két oltás között

Használhatók-e eltérő vakcinák a két oltási dózishoz? Kiterjedt vizsgálat kezdődik Nagy-Britanniában az Oxfordi Egyetem tudósainak irányításával annak kiderítésére, hogy nem nyújtanak-e még jobb védettséget a koronavírus elleni oltóanyagok, ha az első és a második dózishoz két különböző vakcinát használnak. Részletek!

A francia orvostudományi akadémia azt javasolja, hogy hat hétről hat hónapra növekedjen a Pfizer/BioNTech és a Moderna koronavírus elleni vakcinák két dózisának beadása közti időtartam az 55 évnél fiatalabbak esetében annak érdekében, hogy minél többen megkaphassák az első oltást. "Ezzel fel lehetne gyorsítani a tömeges oltási kampányt, és sokkal gyorsabban el lehetne érni a közösségi immunitást ugyanannyi adaggal, kielégítő egyéni védelmet biztosítva" - olvasható a testület csütörtöki közleményében. Az orvostudományi akadémia véleménye azonban nem meghatározó, a kormánydöntések előtt az egészségügyi főhatóság (HAS) ajánlása számít.

A francia tudósok 6 hétről 6 hónapra növelnék az mRNS-vakcinák két dózisának beadása közti időtartamot.

Ezért javasolják ezt

Az mRNS típusú vakcinák, a Pfizer/BioNTech és a Moderna két dózisa közötti időt azok számára, akik április 14. után kapják meg az első adagot, a korábbi 28 napról szerdán növelte 42 napra a francia kormány annak érdekében, hogy "gyorsabban menjen az oltási kampány a védettség csökkenése nélkül". A francia orvostudományi akadémia viszont ennél tovább menne, és hat hónap különbséget javasol az mRNS típusú vakcinák két dózisa között az 55 évnél fiatalabbak esetében. Ez a korosztály egyébként még nem jogosult az oltásra, csak abban az esetben kaphatja meg egy 55 évnél fiatalabb francia a koronavírus elleni oltást, ha krónikus beteg, vagy prioritást élvező foglalkozási körben dolgozik (az oktatásban, az egészségügyben vagy a szociális szférában, illetve tűzoltó).

A fertőzötteket csak ekkor oltsák

Az akadémia azt is javasolja, hogy a fertőzésen már átesetteket csak hat hónappal később oltsák be. A tudományos testület arra is felhívta a figyelmet, hogy az ajánlásait olyan brit és amerikai tanulmányokra alapozta, amelyek kimutatták, hogy az mRNS típusú vakcinák egyetlen dózisa is gyorsan nagyon magas szintű védettséget biztosít az oltás után 15-20 nappal. Az ajánlás arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus fertőzőbb brit variánsa jelenleg a legelterjedtebb Franciaországban, amely miatt elengedhetetlen az oltási kampány további gyorsítása. A franciák 18 százaléka kapta meg eddig az első vakcinadózist, s 6,3 százalékuk mindkét adagot.

Orbán Viktor miniszterelnök arra figyelmeztetett, kialakult egy képzet, amikor azt hiszik emberek, hogy a társadalom 60-70 százalékos beoltottságánál nekik már nem kell beoltatni magukat, mert "megúszták". Ez félrevezető gondolat, "senki sem ússza meg" - hangsúlyozta. További részletek korábbi cikkünkben.