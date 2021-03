Furcsa reakciót okozhat a Moderna vakcinája

Elsőre ijesztőnek tűnő, ám valójában ártatlan mellékhatásra hívták fel a figyelmet az egyik vakcina kapcsán: néhányan azok közül, akik a Moderna oltóanyagát kapták meg, az oltás helyén sötétpiros, kör alakú kiütésről számoltak be. A Massachusettsi Általános Kórház (MGH) kutatói azt javasolják, hogy az orvosok nagyobb figyelmet szenteljenek ennek a tünetnek, és készítsék fel a pácienseket is az efféle mellékhatásokra.

Napokkal az oltást követően jelentkezhet

A szerkesztők a The New England Journal of Medicine (NEJM) folyóiratban megjelent közleményükben kifejtik: korábbi vakcinakísérletek során közel harmincezer embernél vizsgálták a Moderna oltóanyagának mellékhatásait, és néhány embernél jelentkezett csak az oltás helyén viszkető, ritkább esetben fájdalmas bőrpirosodás. Kimberly Blumenthal, a közlemény egyik szerzője szerint erre a reakcióra az orvosok és a betegek sincsenek megfelelően felkészítve, viszont nem szabad, hogy ez elrettentse őket a teljes védettséget biztosító második oltástól.

A jellegzeteskiütéspár nap után nyomtalanul felszívódik. Fotó: Mass General Brigham kórház

A közleményben Blumenthal is megerősíti, hogy saját klinikai megfigyeléseik során is találkoztak már ezzel a mellékhatással, 12 olyan embernél, akik az első oltásukat kapták meg. A bőrpír 4-11 nappal az oltást követően jelentkezett, eltérő mértékben: volt, akinél egy halvány folt jelent csupán meg, míg másnál hevesebb bőrreakciót váltott ki a vakcina. A legtöbb beteget jeges borogatással és antihisztaminokkal kezelték, bár némelyikük kortikoszteroidokat is igényelt. A szakember szerint az ilyen reakciókat az orvosok összetéveszthetik valamilyen fajta bőrfertőzéssel és antibiotikumos kezelést írhatnak fel, ez viszont nem célravezető.

A 12 vizsgált személynél a bőrreakciók átlagosan egy héttel a megjelenésük után nyom nélkül eltűntek. A második oltást követően már csupán a vizsgált személyek felénél jelentkezett hasonló bőrtünet, de minden esetben enyhébb volt az első oltáskor tapasztaltnál. A szövettani vizsgálat is megerősítette, hogy késleltetett allergiás immunválaszról volt csupán szó, amely a szakértők szerint nem jelent veszélyt a páciensekre.