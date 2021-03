Koronavírus: így készüljünk az oltásra

Magyarországon jelenleg öt különböző vakcinával oltják az embereket az - egyébként nem nyilvános - oltási tervben megfogalmazott ütemezés szerint. A hivatalos kormányzati oldalon megjelent tájékoztató szerint az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, illetve folyamatban van a második körös oltásuk, valamint azok az is megkaphatják még közülük a védőoltást, akik csak most jelentkeznek érte az oltópontokon. Hasonlóképpen előrehaladott stádiumban tart az idősotthonokban és a bentlakásos szociális intézményekben élők oltása is. Az egészségügyi dolgozók az amerikai Pfizer gyógyszergyártó cég és a német BioNTech biotechnológiai vállalat által közösen kifejlesztett Comirnaty vakcinát kapták-kapják, míg az idősotthonok és szociális intézményeik lakói az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat készítményét.

Február első felében elkezdődött a védőoltásra regisztrált 60 éven felüliek, valamint a 60 éves kor alatti krónikus betegek oltása is. Előbbi csoport tagjai körében a Comirnaty és az orosz Szputnyik V vakcina mellett immár a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó által előállított oltóanyagot is alkalmazzák a rendelkezésre álló készletek függvényében. A 60 éven aluli krónikus betegek oltására a brit-svéd AstraZeneca gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinát használják. E két oltási csoport esetében a háziorvosok értesítik ki a praxisukba tartozó pácienseket arról, hogy mikor, hol (a háziorvosnál vagy oltóponton) és melyik oltást vehetik fel.

Idős férfit oltanak be a Comirnaty vakcinával a budapesti Szent László Kórházban február 25-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az itthon alkalmazott védőoltások mindegyikére igaz, hogy a teljes védettség kialakításához két dózisból álló oltási sorozatot kell alkalmazni. Az első és második oltás beadása között vakcinától függően mintegy három-négy hetet lehet és kell várni. A második oltás pontos időpontját az első beadásakor leegyeztethetjük az oltóorvossal, így ráérésünket is ahhoz igazítva tervezhetjük előre. A beoltott személyek - az alkalmazott oltóanyag függvényében - a második adag beadását követően egy-három héttel tekinthetőek védettnek a COVID-19-cel szemben. Fontos kritérium, hogy az oltásokat nem lehet felcserélni, azaz a második dózist is ugyanazzal az oltóanyaggal kell beadni, mint az elsőt.

Hogyan készüljünk fel az oltásra?

Mint azt korábban megírtuk, a COVID-19 elleni vakcinák nyújtotta védelem tényleges hatékonyságában szerepet játszhat, hogy milyen általános egészségi állapotban vagyunk az oltás, pontosabban az immunitás kialakulása idején. Ez egy jelenleg is kutatott terület, ugyanakkor elmondható, hogy rosszat semmiképpen sem teszünk azáltal, ha a vakcina beadása előtt testileg és lelkileg is kíméljük valamelyest magunkat. Mindenképpen hasznos, ha igyekszünk elkerülni vagy legalább enyhíteni a stresszt, valamint előző éjszaka kellően kipihenjük magunkat. Fontos továbbá, hogy a kormányzati oldalon található leírás szerint az oltást megelőzően is a megszokott rutinunk szerint ehetünk és ihatunk.

Törekedjünk arra, hogy az előzetesen leegyeztetett időpontban ott legyünk az oltás helyszínen: segítsük az oltási program zökkenőmentes haladását azzal, hogy nem késünk el! Az oltás felvétele önkéntes alapon zajlik, ha pedig elfogadjuk a felkínált vakcinát, arról hozzájáruló nyilatkozatot kell leadnunk. Az ügyintézés felgyorsítása érdekében javasolt, hogy az erre a célra szolgáló sablont töltsük le a kormányzati oldalról, nyomtassuk és töltsük is ki még indulás előtt. A lapon nyilatkoznunk kell azokról a kérdésekről, amelyek potenciális ellenjavallatai lehetnek az oltás beadásának. Érdemes ezen felül részletesen összeírni, milyen gyógyszereket szedünk tartósan, és erről tájékoztassuk is az oltóorvost. Vigyük továbbá magunkkal az arra vonatkozó dokumentációt, ha a közelmúltban immunrendszert gyengítő kezelésen estünk át.

Mindenképpen tartsuk magunknál személyazonosító iratainkat, különös tekintettel a TAJ-kártyára! Amennyiben pedig előfordult már korábban, hogy vérvétel vagy injekció beadása nyomán elájultunk, úgy vigyünk magunkkal egy palack vizet és szőlőcukrot. Öltözködésünk során célszerű figyelmet fordítani arra, hogy felkarunkat könnyen szabaddá tudjuk tenni. Az injekciót az ellenkező oldali vállba adják, mint amelyik kezünket a precízebb mozdulatokhoz, tevékenységekhez használjuk.

A COVID-19-vakcinák lehetséges mellékhatásai

Vakcinától függően az oltás beadása után 15-30 percig megfigyelés alatt tartják az embereket az oltópontokon, háziorvosi rendelőkben. Bár rendkívül ritkán, de előfordulhat ugyanis súlyos allergiás reakció (anafilaxiás sokk) az oltóanyag valamely összetevőjével szemben, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Mindazonáltal ellenőrzött körülmények között az allergiás reakció hatékonyan és gyorsan kezelhető.

Többnyire enyhébb mellékhatásokra kell csupán számítani. A leggyakoribb oltási reakciók közé tartozik az injekció helyén kialakuló duzzanat és fájdalom, fejfájás,lázés hidegrázás, izomfájdalmak, fáradtság. Valamelyest ritkábban megnagyobbodhatnak a hónalji nyirokcsomók is, továbbá rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság és az oltás helyén érzett viszketés is felléphet. A mellékhatások általában a második oltást követően lehetnek erősebbek, mindazonáltal pár napon belül ilyenkor is maguktól rendeződnek. Addig is viszont fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerek segítségével enyhíthetők az oltási reakciók.