Koronavírus: két új omikron változat okozhat meglepetést

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) minapi közleményében arra figyelmeztetett: az omikron két új alváltozata, a BA.4 és BA.5 gyorsabban terjed Európában, mint a többi koronavírus-változat. Ez pedig több kórházi kezeléshez és halálesethez vezethet, ha az új mutációk dominánssá válnak a kontinensen – írta a Népszava.

A BA.4-et és a BA.5-öt először idén márciusban észlelték az európai országokban, és ahol megjelenik, ott átveszi a korábbi variánsok helyét a megbetegedések okozásában.

Portugália volt az első olyan ország az Európai Unióban, amely jelentős növekedést tapasztalt a BA.5 által okozott megbetegedések esetszámában és arányában. Az elmúlt hetekben azonban már számos országban, így például Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban és Hollandiában a BA.4 és BA.5 fertőzések arányának növekedését figyelték meg.

Az osztrák Vienna Today című lapnak adott nyilatkozatában Ulrich Elling molekuláris biológus nemrég arról beszélt, hogy már nyáron új koronahullám érkezik Ausztriába. Szerinte a fertőzések száma hamarosan megemelkedik, „vissza a tízezres nagyságrendbe, majd ősz felé ezen a nagyon magas szinten állandósul” a járvány.

Akár már nyáron meglepetéseket okozhat a két, új omikron alvariáns. Fotó: Getty Images

Nálunk is megjelenik

A szakemberek szerint, egyelőre túl sokat nem tudunk az új variánsokról, ám azt ők is tényként kezelik, hogy ha ezt mutációt már a szomszédos országokban is észlelték, akkor az egészen biztos, hogy Magyarországon is okoz majd megbetegedéseket, illetve el is indíthat járványhullámot.

Van olyan hazai szakember, aki annak kezdetét augusztusra, a nyári szabadságok végére, az iskola kezdetére jósolja. Kemenesi Gábor virológus ennél óvatosabb, szerinte még annyira kevés az adat az új mutációkról, hogy egy újabb járványhullám kezdetét sem lehet megmondani.

„Az is lehet, hogy már a nyáron, de úgy is adódhat, csak ősszel ér el bennünket annyira, hogy tömeges megbetegedéseket okozzon. Egyelőre azt lehet látni, hogy gyorsabban terjed és jobb az immunvédekezést elkerülő képessége, mint az eddigi változatoknak" – mondta a szakember.

Ez egyben azt is jelentheti, hogy azok is újra megfertőződhetnek, akik már átestek a betegségen, illetve azok is, akik 3-4 hónapnál régebben kaptak oltást.

Kemenesi Gábor szerint miután Magyarországon nem épült ki tesztelési kapacitás, vírusmonitorozás, és úgy csinálunk, mintha már vége lenne a járványnak, az új variáns okozhat meglepetést. Jelenleg annyit lehet biztosan tudni, hogy az „omikron korszakában” a három oltás számít alapimmunizációinak, ezért most nagyon fontos lenne, hogy minél többeknek ez meglegyen. Egyelőre nem is nagyon lehet egyebet tenni, mint figyelni a nyugati országok adatait, hogy hogyan alakul ott a fertőzések, a megbetegedések, a kórházi esetek és a halálozások aránya. Kihangsúlyozta azonban, hogy készülni az új hullámra azért kellene.

A szakember szerint az új variáns tulajdonságai azért is aggasztóak, mert az egészségügyben, illetve az oktatásban dolgozók közül is sokan kieshetnek majd a munkából. Azaz, ha nem is jár majd feltétlenül sok halálozással az új mutáció okozta várható járvány, betegekből sok lehet, ami ismét óriási terhet róhat az ellátórendszerre. A károk enyhítését szolgálná, ha az emlékeztető oltásokat a lehető legtöbb ember, kortól függetlenül mihamarabb fölvenné. Mint mondta: számos tudományos bizonyíték van arra, hogy a vírus változásaival szemben csak ez ad stabil immunitást. Emellett az érkező hullám előtt az időseknek és az egyéb kockázati csoportokba tartozóknak a nagyon fontos a negyedik dózis. A súlyos lefolyás ellen ugyanis biztosan nyújtanak védelmet a vakcinák.

A már létező, két komponensű vakcinákban az omikron előző variánsai vannak, és egyelőre még nincs bizonyíték arra, hogy a most felbukkant új variánsok ellen hatékony védelmet nyújtanak. Erre csak akkor lesz adat, ha egy nagyobb BA.4 illetve BA.5 okozta járványban sikeresen alkalmazzák ezt az oltóanyagot, írta a lap.