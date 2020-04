"Ikrekkel vagyok terhes és elkaptam a koronavírust"

A várandósság általában csodálatos időszak egy nő életében, hiszen a testi változások (olykor kellemetlenségek) ellenére a kismamák izgatottan és szeretettel készülnek gyermekük érkezésére. A koronavírus-járvány azonban a terhesség körülményeit is megnehezíti, hiszen sok vizsgálat átszervezve (vagy egyáltalán nem) érhető el, a szülések pedig nem mindig az eredetileg elképzelt, zavartalan módon zajlanak.

Egy friss kínai kutatás eredménye szerint mindenkinek érdemes maszkot hordania, mivel legnagyobb eséllyel akkor adható át az új koronavírus, amikor még semmi jele nem tapasztalható a betegségnek. Részletek itt.

Nem beszélve arról, hogy a leendő anyukák nagy része retteg attól, hogy a kilenc hónap alatt megfertőződik. Bár a jelenlegi ismeretek szerint a várandós nők nem tartoznak a veszélyeztettek közé, ez nem jelenti azt, hogy ne kaphatnák el a vírust. Az amerikai Jasmine Jones például terhessége hatodik hónapjában szembesült azzal, hogy COVID-19-beteg.

A 26 éves nő egy indianapolis-i kórházban dolgozik ápolóként, van már két gyermeke, jelenleg pedig ikrekkel várandós. Mint elmesélte, egészen egy hónappal ezelőttig nem igazán merült fel benne, hogy ő is megfertőződhet a SARS-CoV-2 vírussal. Annak ellenére, hogy egészségügyi intézményben dolgozik, nem izgult, mert akkor még arrafelé nem volt sok COVID-19-beteg. Ugyanúgy 12 órás műszakba volt beosztva, mint korábban, és arra készült, hogy babáit természetes úton hozza majd világra június elején. "Március 22-én azonban pozitív lett a koronavírustesztem, és ez mindent megváltoztatott" - mondta Jasmine.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jasmine Marie BSN, RN (@beautiful_jasminemarie) által megosztott bejegyzés, Márc 10., 2020, időpont: 10:56 (PDT időzóna szerint)

"Még sosem éreztem magam ilyen rosszul"

Március 18-án tapasztalt magán először tüneteket, rázta a hideg és fájtak a végtagjai. "Reggel még teljesen jól voltam, délutánra viszont már 38 fokos lázam lett, fájt a lábam, nem bírtam hosszabb ideig állni" - idézte fel azt a bizonyos napot. Még ekkor sem gyanakodott koronavírus-fertőzésre, azt gondolta, valószínűleg influenzás. Ám a panaszai alapján a műszakvezető hazaküldte. Pár órával később Jasmine elvesztette a szaglását és ízlelését is (két furcsa tünet, amely szintén a COVID-19-hez köthető).

Két nap otthoni lábadozás alatt nemhogy javult volna az állapota, hanem tovább romlott. 39 fokos láza volt, borzasztófejfájásgyötörte és nem volt semmi étvágya. Ekkor elment kivizsgáltatni magát a kórház sürgősségi osztályára, ahol rögtön infúzióra kötötték, mert ki volt száradva, valamint torokváladék-mintát vettek tőle. Influenzára és koronavírusra is letesztelték. "Először az influenzateszt eredménye jött meg, negatív lett. Ekkor mindenki elkomorodott körülöttem, gyorsan hazaküldtek. Két nappal később csörgött a telefonom: közölték, hogy a koronavírustesztem pozitív lett" - mesélte Jasmine, akinek ikerterhessége ellenére sem kellett befeküdnie a kórházba, kéthetes otthoni karanténra kötelezték.

Lassan gyógyult, két hét elteltével még mindig nehezen lélegzett, és a tesztje továbbra is pozitív maradt. Kiderült, hogy addigra már több kollégáját is COVID-19-cel diagnosztizálták. Jasmine ezért nőgyógyásza tanácsára akkor sem fog visszatérni dolgozni, ha teljesen meggyógyul. "Ugyan már jobban vagyok, és az ultrahang alapján a magzatok is szépen fejlődnek, az orvosok azt mondták, nem tudják biztosan kijelenteni, hogy volt-e bármilyen hatással az egészségükre a koronavírus-fertőzés, mivel annyira új ez a betegség. Ez majd csak a születésük után derül ki. Ráadásul úgy néz ki, hogy a természetes szülés helyett császármetszéssel kell világra hoznom a babákat. Nagyon őrjítő és ijesztő ez a bizonytalanság."

Forrás: Women's Health

Gyerekei lombházába költözött egy amerikai orvos. Hogy miért kellett így tennie, arról az nlc.hu cikkében olvashat.