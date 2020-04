Kendőzetlen beszámolók: ilyen a terhesség a járvány alatt

Koronavírus: ezekre a gyerekekre veszélyesebb Tévedés, hogy a gyerekeknél nem okoz panaszokat a Covid-19, csupán az a kérdés, hogy ki az, aki jó eséllyel megússza egy kis köhögéssel, és ki az, aki nem. Egy frissen publikált kínai tanulmányban éppen ezt vizsgálták. Részletek itt.

Mint arról korábban a HáziPatika.com is beszámolt, egyelőre a szakemberek sem tudják pontosan, hogyan hathat az új típusú koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) a terhes nőkre. Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC, magyarul: járványügyi és betegségmegelőzési központ) álláspontja az, hogy a leendő édesanyák "hajlamosabbak" lehetnek a vírusos légúti fertőzésekre, beleértve a COVID-19-et is, mivel testük immunológiai és élettani változásokon megy keresztül. Ez azonban csak feltételezés.

Dr. Rebecca C. Brightman, a Sínai-hegyi Icahn Orvostudományi Iskola munkatársa szerint a terhes nőknél is ugyanazok az ajánlások érvényesek, mint bárki másnál. Kerüljék azokat, akiknek légzőszervrendszeri betegségre utaló tünetei vannak, és ha nem érzik jól magukat, maradjanak otthon, ne menjenek dolgozni, bevásárolni stb. Amennyiben azt tapasztalják, hogy egyre csak romlik az állapotuk, jelezzék a háziorvosuknak, aki felvázolja a lehetséges forgatókönyvet a folytatást illetően.

Félretéve a szakmai megállapításokat, nézzük meg egy kicsit az emberi oldalt is. Vajon hogyan élik meg a nők a várandósságot a koronavírus-járvány idején? A The Healthy több édesanyát is megkérdezett a témában, akiknek bár különbözőek a tapasztalataik, gondolataik, abban egyetértenek, hogy a terhesség nem mindennapi élmény ilyen körülmények között.

"Ez egy rémálom"

A 39 hetes terhes Lauren Wellbank nemes egyszerűséggel a fent idézett mondattal jellemezte a helyzetet. Elmondása szerint elképzelni sem tud rosszabb időszakot a várandósságra, hiszen "mindennap történik valami őrültség". Nem feltétlenül amiatt aggódik, hogy elkapja a vírust, hanem hogy a kórházi ellátása nehézségekbe fog ütközni. Mindazonáltal próbál pozitív maradni. "Reménykedem, hogy nem lesz minden olyan rossz, mint amilyennek elképzelem. A járvány nélkül is lenne elég dolog, ami miatt stresszelhetek" - így a kismama.

Attól fél, a kedvesét nem engedik be a szülőszobába

A 30 hetes Lisa Kullman, aki egy 3 éves kislány anyukája, úgy nyilatkozott, hogy kezdetben azt hitte, a járvány lecseng, mire megszületik a gyereke. Most már azonban tudja, hogy ez csak álom. Ideges, de próbálja nyugtatni magát. "Ha belegondolok, hogy a szüléskor mindenki maszkban lesz körülöttem, talán még rajtam is lesz, és hogy nem léphetek majd ki a szobámból...nos, ijesztő" - részletezi, majd hozzáteszi: a legnagyobb félelme mégis az, hogy a kedvese nem lehet vele a szülőszobán a vírus miatt.

Sok várandós kismama aggódik amiatt, hogyan tud majd szülni a járványhelyzetben. Fotó: Getty Images

"Láthatom-e majd a gyerekem?"

Whitney Sandoval 36 hetes terhes, és úgy gondolja, a terhesség sokkal ijesztőbb így, hogy járványhelyzet van. A többi között attól fél, hogy megfertőződik. "Két kisgyerekem van, elképzelni sem tudom, hogyan különíthetném el magam tőlük. Ráadásul ha elkapom a vírust, a kedvesem nem jöhet be velem a szülőszobába, és azt sem tudom, fertőzötten láthatom-e majd a kisbabám" - sorolja aggodalmait.

Reméli, a legrosszabbon már túl lesznek

"Megpróbáljuk megbecsülni az ajándékba kapott időt, és arra használni, hogy testben és lélekben is felkészüljünk a pici érkezésére, takarítsuk, dekoráljuk a házat, több hétre előre ételt fagyasszunk. Vagyis elvégezzük mindazokat a dolgokat, amelyeket el kell a harmadik trimeszterben" - ezt már a 30 hetes terhes Kate Wehr mondja, aki az ötödik gyermekét hordja a szíve alatt, úgyhogy van gyakorlata a lurkók nevelésében. "Együttérzek azokkal az anyákkal, akik most vagy a közeljövőben szülnek. Nekem talán van esélyem arra, hogy mire odáig jutok, a legrosszabbon már túl leszünk."

Öröm, szomorúság, boldogság, félelem

Yolanda James Lopez most jár a 37. hétben, férjével a negyedik gyermeküket várják. Nem titkolja, hogy többször már nem szeretne szülni, így most egyszerre érez örömöt, szomorúságot, boldogságot és félelmet a helyzet miatt. Szerinte nagyon kevés pozitívum van a járványban, de igyekszik azt a néhányat megragadni, és azokba kapaszkodni. "Nem kell ide-oda furikázni a gyerekeket, nem kell intézkedni, a pici érkezésével pedig a családunk pedig végre teljes lesz" - szögezi le.

"A nők bármire képesek"

Asztma éstüdőgyulladás- két rizikófaktor, ami miatt a 28 hetes terhes Jenna Jonaitist különösen veszélyezteti az új típusú koronavírus. Ő azonban nem hagyja, hogy a félelmei eluralkodjanak rajta. "Hiszem, hogy családként megerősödve, nagyobb összetartással jövünk majd ki ebből a helyzetből. Nagyon szerencsésnek érzem magunkat. Sokkal jobban félnék, ha ez lenne az első terhességem, de hála istennek, már van egy kisfiam" - meséli a nő, aki sokszor gondol azokra, akiknek például a világháború alatt, férjük nélkül kellett életet adni a kisbabájuknak. "A nők csodálatos teremtmények, hiszem, hogy bármit képesek vagyunk véghez vinni" - állítja.

