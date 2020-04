Koronavírus: meglepő tünetek is jelezhetik

Száraz köhögés, láz, végtagfájdalom: a járvány kitörésekor az orvosok ezeket jelölték meg a koronavírus-fertőzés leggyakoribb tüneteinek. Az elmúlt hetekben a betegség rohamos tempóban terjedni kezdett, már nagyjából egymillió fertőzöttről tudnak világszerte. A betegek megfigyelése során kiderült, hogy a tünetek sokkal változatosabbak lehetnek a fent felsoroltnál. A londoni King's College kutatói közel 400 ezer fertőzött adatait összevetve próbálták kideríteni, hogy melyek a leggyakrabban jelentkező panaszok.

Koronavírus: a legveszélyeztetettebb csoportok A koronavirus.gov.hu-n kedd óta már a magyarországi áldozatok életkoráról és alapbetegségeiről is tájékozódhatunk. A kibővített adatszolgáltatás célja, hogy jobban bemutassa a betegség által okozott problémák valódi jellegét. Kattintson a részletekért!

Gyakoribb tünet a láznál a romló szaglás?

Az adatok szerint sok betegnél a szaglás és az ízlelés tompulása jelentkezett elsőként, ezek azonban a hagyományos megfázáskor is gyakran jelenkező panaszok. A szakértők szerint a láz és a köhögés (amelyek persze szintén sok más betegséget is jelezhetnek) továbbra is a legfontosabb olyan tünet, ami alapján koronavírus-fertőzésre gyanakodhatunk. A King's College eredményei alapján azonban az alábbi arányban jelentkeznek a leggyakoribb panaszok:

A betegek 53 százaléka fáradtságra, erőtlenségre panaszkodott;

29 százalékuk szenvedett hosszabb ideig köhögéstől;

28 százalékuknál légszomj, nehézlégzés is jelentkezett;

18 százalékuk nem érzett megfelelően szagokat és ízeket;

10,5 százaléknál jelentkezett csupán láz.

Nem aláza leggyakoribb tünet. Fotó: Getty Images

A kutatók egy applikáció segítségével gyűjtötték be az adatokat a betegektől, így nem biztos, hogy minden válasz mérvadó lehet. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy a légszomj és az szaglás, illetve ízérzékelés tompulása még a láznál is gyakoribb tünet. Bár a tüneteket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is állandóan monitorozza, a tájékoztatójában egyelőre nem került be a leggyakoribb panaszok közé az iménti két tünet. A King's College kutatói is úgy vélik, hogy a szaglás elvesztése és a légszomj elsősorban a lázas, köhögő betegeknél erősítheti meg a koronavírus-fertőzés gyanúját.

Alig öt nap alatt épült fel a londoni karanténkórház: az nlc.hu oldalán is közzétett videóban megnézhetjük, hogyan zajlik egy ilyen villámgyors építkezés!

Forrás: BBC