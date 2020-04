Koronavírus: tünetmentesen fertőz a legjobban

Az már korábban kiderült, hogy a SARS-CoV-2 már az úgynevezett inkubációs időszakban - vagyis amikor a gazdaszervezet még nem mutat tüneteket - is fertőz. Ez az egészségügyi szakemberek szerint nagyjából 14 napos időszakot jelent, de egyes kutatások szerint akár 3 hét is lehet. Éppen emiatt terjedhetett el jóval gyorsabban és szélesebb körben, mint az ezt megelőző koronavírus-járványok (SARS, MERS), mivel ezúttal látszólag egészséges emberek is átadhatják a betegséget bárkinek.

Nem mindig légúti panaszokkal jelentkezik a COVID-19. A koronavírussal fertőzött betegek egy része csalánkiütéshez hasonló bőrtüneteket tapasztalt. Erről korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.

A legtöbb országban azonban a tünetmentes embereket nem szűrik. Egy új kutatás pedig most rávilágított, hogy ez nagy hiba lehet, mivel a Vuhanból kiindult új koronavírus fertőzőképességének csúcspontja a tünetek megjelenésekor vagy még azelőtt van. Kínai tudósok a Kantoni Orvosi Egyetemmel és az Egészségügyi Világszervezet fertőző betegségeket vizsgáló központjával együttműködve összesen 414 darab torokmintát vettek 94 COVID-19-cel diagnosztizált betegtől. Az eredményeik pedig azt mutatták, hogy az új típusú koronavírus közvetlenül a tünetek megjelenése előtt volt jelen a legnagyobb számban a szervezetben, később fokozatosan csökkent a mennyisége.

Mivel tünetmentesen még jobban fertőzhet a vírus, mindenkinek ajánlott a maszk viselése. Fotó: Getty Images

A kutatás vezetői hangsúlyozták, hogy a vizsgálatok során a páciensek szubjektív memóriájára kellett támaszkodniuk, tehát ők adták meg, hogy szerintük mikor tapasztalták a fertőzés első tüneteit. Emiatt nem tekinthetők teljesen megbízhatónak az eredmények, ám összhangban vannak más, korábbi tanulmányok meglátásaival.

Ennek fényében pedig különösen fontos, hogy továbbra is óvatosak maradjunk. Vegyük komolyan a kijárási korlátozás szabályait, ha pedig kimozdulunk otthonról, akkor is minden esetben viseljünk maszkot, ha teljesen egészségnek érezzük magunkat, továbbá tartsunk legalább másfél-két méter távolságot a többi embertől.

