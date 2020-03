Koronavírus-fertőzés: hogyan hat a terhes nőkre?

Terhes nők és koronavírus: a kutatók sem tudnak biztosat

Az amerikai Centers for Disease Control and Prevention (CDC, magyarul: járványügyi és betegségmegelőzési központ) álláspontja az, hogy a leendő édesanyák "hajlamosabbak" lehetnek a vírusos légúti fertőzésekre, beleértve a COVID-19-et is, mivel testük immunológiai és élettani változásokon megy keresztül. Ez azonban egyelőre csak feltételezés, hiszen még mindig nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű, tudományosan is hiteles adat a terhes nők koronavírussal szembeni fogékonyságáról - mondja Dr. Amesh A. Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ egyik vezetője, afertőző betegségekszakértője.

Koronavírus: fertőzött nő szült Az új koronavírussal fertőzött nő az északkelet kínai Hejlungcsiang tartományban adott életet gyermekének. Cikkünkből megtudhatja, a kisbabánál is diagnosztizálták-e a COVID-19-et.

"Annak megértése, hogy a szervezetük hogyan reagál a fertőzésre, egyike a legfontosabb kérdéseknek, amikre választ kell találnunk" - szögezi le a szakember, majd úgy folytatja, ehhez a többi között arra lenne szükség, hogy a várandós nőket is bevonják a különféle koronavírussal kapcsolatos vizsgálatokba, például a lehetséges oltóanyagok tesztelésébe.

Dr. Adalja rámutatott: a terhes nőknek jóval kevesebb a kilégzési tartaléka (a nyugalmi kilégzés végén még akaratlagosan kilélegezhető, kb. 0,5-1 liter levegő - a szerk.), ami azt jelenti, hogy a különféle légzőszervi megbetegedések sokkal súlyosabb lefolyásúak lehetnek náluk. "Az influenza esetében ugyanez a helyzet" - magyarázza.

Még keresik a választ arra a kérdésre, hogyan hat a koronavírus-fertőzés a terhes nőkre. Fotó: Getty Images

Az újszülött is megfertőződhet a koronavírussal?

A kutatók egyelőre azzal kapcsolatban is a sötétben tapogatóznak, hogy mi lesz az újszülött sorsa: ha az anya megfertőződik, a kicsi is megbetegedhet? Dr. Adalja hangsúlyozza, hogy bár erre a mai napig nincs bizonyíték, ez még nem jelenti azt, hogy nem is történhet meg. Úgy folytatja: sokkal valószínűbb, hogy a baba a születés után fertőződik meg, például egy koronavírusos személlyel történő szoros kontaktus útján.

Ahogy arról mi is beszámoltunk korábbi cikkünkben, jelenleg nincs oltóanyag az új koronavírus ellen. Egy amerikai gyógyszergyártó azonban kifejlesztett egy lehetséges vakcinát, amelyet áprilisban kezd tesztelni az Allergia és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézete (NIAID). Az oltóanyag klinikai tesztelésének első fázisába 20-25 olyan önkéntest vonnak be, akiket még nem betegített meg az új vírus. Bár az oltóanyagot igen gyorsan fejlesztették ki, széles körben csak jövőre lehet majd alkalmazni. Addig pedig az egyetlen lehetséges védekezési mód a megelőzés.

Várandósan is ugyanarra kell odafigyelni

"A várandós nőknek is ugyanazokat a tanácsokat tudjuk adni, mint bárki másnak" - így Dr. Rebecca C. Brightman, a Sínai-hegyi Icahn Orvostudományi Iskola munkatársa. "A legfontosabb, hogy kerüljék azokat, akiknek légzőszervrendszeri betegségre utaló tünetei vannak, és ha nem érzik jól magukat, maradjanak otthon, ne menjenek dolgozni, bevásárolni stb. Amennyiben azt tapasztalják, hogy egyre csak romlik az állapotuk, jelezzék a háziorvosuknak, aki felvázolja a lehetséges forgatókönyvet a folytatást illetően" - javasolja.

"Attól függetlenül, hogy kisbabát hord-e a szíve alatt valaki, vagy nem, figyeljen oda a rendszeres és helyesen kivitelezett kézmosásra, használjon kézfertőtlenítőt, és ha köhög, tüsszög, azt papírzsebkendőbe tegye. Szintén lényeges, hogy ne érintse meg az arcát, száját, ne nyúljon a szemébe, mert így könnyebben bejuthat a szervezetébe a kórokozó" - sorolja az általános érvényű tippeket a doktornő.

Forrás: health.com