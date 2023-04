Szükségünk van egyáltalán étrend-kiegészítőkre?

Mire szolgálnak az étrend-kiegészítők? – ezzel a kérdéssel kereste meg egy levélíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) a közelmúltban. A szakértők a válaszukban kiemelték, hogy az európai uniós szabályozás alapján az étrend-kiegészítők élelmiszernek minősülnek. Közös bennük, hogy olyan vitaminokat, ásványi anyagokat, illetve egyéb táplálkozási vagy élettani hatással bíró összetevőket tartalmaznak, amelyeket mindennapi étrendünk kiegészítésére használhatunk.

Ma már számos étrend-kiegészítő közül válasz. De vajon szükségünk van ezekre? Fotó: Getty Images

Minek szedjünk étrend-kiegészítőket?

Ha biztosítjuk magunk számára a megfelelően kiegyensúlyozott, vegyes étrendet, akkor a szakértők szerint szinte biztos, hogy a táplálkozás útján is be tudunk vinni minden, a szervezet egészséges működéséhez szükséges tápanyagot és az élettanilag aktív összetevőt. Vannak azonban olyan esetek, amikor kiegészítésre lehet szükség. Ez a helyzet például a téli és kora tavaszi időszakban, fokozottan stresszes életmód esetén, illetve betegség utáni lábadozás idején is. A megfelelő készítmény kiválasztásához és az optimális dózis meghatározásához érdemes kikérni egy szakember – például orvos, gyógyszerész vagy dietetikus – tanácsát.

Korábban egyébként Bakonyi Melindával, a Czeizel Intézet dietetikusával beszélgettünk már arról, hogy például egy kisiskolás gyereknek szükséges-e bármilyen étrend-kiegészítőt szednie. A szakember szerint nár a válasz számos tényezőtől függ, alapvetően elmondható, hogy egy egészséges, kiegyensúlyozottan táplált gyermeknek nincs szüksége gumivitaminokra vagy rágótablettákra – késő ősz és kora tavasz között ugyanakkor megfontolandó a D-vitamin-pótlás. Ezenkívül viszont a dietetikus csak akkor javasolja a kiegészítést, ha a gyermek a hiányállapot tüneteit produkálja.

Erre figyelj, ha kiegészítőket szednél

A Nébih útmutatása szerint az alábbiakra érdemes odafigyelned, ha mégis táplálékkiegészítők vásárlása és szedése mellett döntenél.

Az ajánlott napi mennyiséget egyik hatóanyagból se lépd túl! A tápanyagok túlzott bevitele ugyanis ugyanolyan veszélyes lehet, mint azok hiánya.

Az étrend-kiegészítők csomagolásán mindenképpen szerepelnie kell, hogy az adott készítménnyel a vitaminokra és ásványi anyagokra vonatkozó ajánlott napi beviteli referenciaérték hány százalékát fedezheted.

A gyártóknak az étrend-kiegészítők ajánlott napi adagjának meghatározásánál figyelembe kell venniük a vitaminok és ásványi anyagokból biztonságosan fogyasztható mennyiség felső határát. Ezt az ajánlást tehát a saját biztonságod érdekében mindig tartsd be!

Mindezeken felül fontos kiemelni azt is, hogy az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Nem alkalmasak továbbá sem a betegségek megelőzésére, sem azok gyógyítására – figyelmeztetett a Nébih.

