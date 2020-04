Fiatal és egészségesen él, mégis koronavírusos lett

A brooklyni nő, aki énekesnőként-dalszerzőként, illusztrátorként és vállalkozóként dolgozik, rendkívül egészségesen él: heti ötször edz, nem dohányzik, nem iszik, vegán étrendet követ. Emellett még csak 45 éves, ezért úgy gondolta, szinte semmi esélye arra, hogy koronavírusos legyen. Mégis elkapta a kórokozót, nagy valószínűséggel március 10-én, egy vacsorán, amelyen 100 fő vett részt.

Nem tesztelték le, holott voltak tünetei

A tünetek két nappal később kezdtek jelentkezni: először köhögőroham tört rá, majd belázasodott, végül begyulladt a torka és fájt a mellkasa. Utóbbiról úgy nyilatkozott, hogy olyan érzés volt, mintha "egy ló jól mellkason rúgott volna". Másnapra még rosszabb lett az állapota, így barátja bevitte a sürgősségire, ahol azonban az orvos nem tesztelte le koronavírusra. A láza ugyanis nem érte el azt az értéket, amely fölött már megfontolják a vizsgálatot.

"Nagyon csalódott lettem, mert sejtettem, hogy fertőzött vagyok. Megkérdeztem az orvostól, hogy akkor jelenleg is számtalan ember jár úgy az utcán, hogy bár nem tesztelték, de koronavírusos, és fertőzhet? Ő erre csak annyit mondott, hogy ez abszolút így van" - emlékezett vissza a nő, akinek azt javasolták, menjen haza, és kúrálja magát.

Úgy érezte, meg fog halni

A láza később lement, de a köhögés maradt, és extrém fáradtság,fejfájásis társult hozzá, utóbbin semmilyen gyógyszer vagy módszer nem segített. Ha ez még nem lett volna elég, fokozatosan elment az étvágya, és állandóan émelygett is. Március 16-án aztán a barátja is megbetegedett, ugyanazokat a szimptómákat produkálta, mint Nadia. Kórházba vitték, ahol kiderült, hogy koronavírusos. Az intenzív osztályra került, Nadia pedig közben otthon maradt egyedül, folyamatosan hányt, és még ahhoz is gyenge volt, hogy lezuhanyozzon. Aztán jött a hasmenés, ekkor úgy érezte, meg fog halni. "Nem tudtam enni, enni, inni, menni, zuhanyozni, még a fejemet sem bírtam felemelni a párnáról. És senki nem volt, aki segítsen."

Március 22-én aztán végül üzent a barátjának a kórházba, leírta, milyen tünetei vannak. Kedvese egy ottani orvos segítségét kérte, aki azt javasolta, Nadia azonnal hívja ki a mentőket. A kórházban elvégezték nála a koronavírustesztet, de az eredményt csak pár nappal később kapta meg. 12 óra múlva hazaengedték, és azt mondták neki, csak akkor jöjjön vissza, ha nem tud lélegezni, egyébként maradjon otthon 17 napig. Párját egy nappal hamarabb engedték el, mint őt, így együtt vonultak karanténba.

Valóban koronavírusos volt

Március 24-én már elég erős volt ahhoz, hogy írjon a tapasztalatairól az Instagramon. Sok visszajelzést kapott, így derült ki például, hogy mások is megbetegedtek, akik hozzá hasonlóan részt vettek a már említett 100 fős vacsorán. Március 27-én aztán megjött a teszt eredménye, amely megerősítette a gyanúját: valóban koronavírusos.

Április 2-a volt az első nap, amikor újra jól érezte magát. Visszajött az étvágya, volt ereje a mindennapi feladatok elvégzéséhez. Április 7-én ért véget a karanténja, így maszkban és kesztyűben kimerészkedett az utcára. Mostanra pedig szerencsére teljesen rendbe jött. "Remélem, azzal, hogy megosztottam a történetemet, másoknak is segíthetek. A tapasztalataim miatt a barátaim, családom óvatosabb, mint valaha, hiszen látták, mire képes a vírus. Bárki elkaphatja, a dolgok pedig hamar rosszra fordulhatnak."

