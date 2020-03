Koronavírus: sokaknál ez az új tünet jelentkezik

Koronavírus: egy focimeccs okozhatta a krízist - ide kattintva elolvashatja a részleteket.

A koronavírus-járvány kirobbanása óta időről időre napvilágot látnak különféle hírek afertőzésúj tüneteiről. Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a járvány miatt felállított kínai kutatócsoport szerint sok betegnél különböző emésztőrendszeri tünetek - étvágytalanság, hasmenés - is jelentkeztek. Egy másik írásunkban pedig arról számoltunk be, hogy szakemberek úgy gondolják, még aszimptomatikus vírushordozóknál is kialakulhat egy figyelemfelkeltő tünet, a szaglás részleges vagy teljes elvesztése, valamint néhány esetben az ízérzékelés zavara.

Koronavírus: még mindig sokan vannak New York utcáin, noha a legtöbben maszkot viselnek. Fotó: Getty Images

Hasi fájdalomra panaszkodtak a fertőzöttek

Most úgy tűnik, újabb, a fertőzésre utaló szimptómára figyeltek fel, amely ráadásul sok esetben az egyetlen is, ami kínozza az érintettet. Dr. Michael Hirsh, az amerikai Worcester Division of Public Health igazgatója elmondta, hogy a város kórházaiban egyre több olyan COVID-19-fertőzött jelentkezik, aki csak és kizárólag abdominális, azaz hasi fájdalomról számolt be. A jelenség magyarázata, hogy ha a tüdőlebenyek nagyon be vannak gyulladva, a rekeszizom irritációja hasi fájdalmat idézhet elő.

"Minél jobban megismerjük a betegséget, annál jobban látszik, hogy nem mindig száraz köhögés éslázjelzi a fertőzést. A jövőben valószínűleg még több újdonsággal fogunk találkozni" - mondja Hirsh, aki hozzátette: a hasi fájdalomra panaszkodó betegek nagy részének nincsenek légzőszervi tünetei. És bár még nem áll kellő mennyiségű adat a rendelkezésükre, úgy gondolja, a hasi panaszok inkább a fiatalokra, míg a légzőszervi gondok az idősebbekre jellemzőek.

Az 50-59 év közötti korosztály a leginkább érintett

Jelenleg egyébként az Egyesült Államokban van a legtöbb regisztrált koronavírus-fertőzött. Massachusettsben például 2,417-en betegedtek meg eddig, és a leginkább érintett korosztálynak az 50-59 év közötti bizonyult 437 esettel. Őket követi a 30-39 év közötti korosztály (433 eset), majd a 20-29 év közötti, ahol 425 esetet tartanak nyilván.

Koronavírus: inkább hagyja a lakás előtt a cipőjét - a kérés mögötti indoklást olvassa el az nlc.hu cikkében.

Forrás: pennlive.com