Végre elérhető a koronavírusteszt

A járvány megfékezéséhez elengedhetetlen a fertőzöttek mihamarabbi felismerése, amihez egy laboratóriumi vizsgálat, az RT-PCR-teszt kínálja a legmegbízhatóbb módszert. Cikkünkben minden információt összegyűjtöttünk erről a vizsgálatról. Kattintson és olvassa el.

Bár Magyarországon 8 nappal ezelőtt diagnosztizálták az első koronavírus-fertőzöttet, s azóta már 19 igazolt eset van, még mindig csak 858 esetben végezték el a koronavírustesztet, miközben többen is arról számoltak be, hogy hiába kérték, elutasították őket. A kevés koronavírusteszt elvégzése egyébként világviszonylatban is aggasztó. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adamon Gebrejeszusz a világjárvány szerdai bejelentésekor fel is szólította az országokat, keressék és teszteljék, kezeljék, izolálják a betegeket.

Nyálmintával tesztelik, az NNK is megerősíti

Nem csoda hát, ha sokan várták annak a lehetőségét, hogy akár magánúton, térítés ellenében is megjelenjenek a koronavírustesztek Magyarországon. Az első ilyen vizsgálatot végző laborról az Mfor.hu számolt be. A cikk szerint, a Mikromikomed Lab-ban mintegy 46 ezer forintért lehet elvégeztetni a koronavírustesztet, bárki bármikor kérheti, az eredményt pedig várhatóan 24 órán belül meg is kapja.

Új koronavírusteszteket végeznek egy wales-i laborban. Fotó: Ben Birchall/Getty Images

S, míg a Dél-Pesti Centrumkórházban az orvosok csak indokolt esetben végzik el a tesztet, addig a magánlabornál nem szükséges hozzá kikérdezés, tünet vagy bármilyen vizsgálat. A koronavírustesztre csak írásban lehet jelentkezni az info@g1labor.hu címre küldött elektronikus levélben.

A szakemberek arra kérik a vizsgálatra jelentkezőket, hogy ha lehet, ne egyenek, igyanak, sőt fogat se mossanak a mintavétel előtt 8-12 óráig, mert attól felhígulhat a kórokozó, amit a garatból és az orrból vett mintából mutatnak ki. A teszt nagyon érzékeny, már alacsony vírusszám mellett is kimutatja a fertőzést, sőt a gyanús eseteket még a Nemzeti Népegészségügyi Központba (NNK) is elküldik hivatalos megerősítésre.

