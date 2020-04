Koronavírus: így terjed a fertőzés egy boltban

Megtapadhat-e az új koronavírus a ruhákon? Részletek itt.

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) elsődlegesen cseppfertőzéssel terjed, éppen ezért érdemes részletesen feltárni a folyamatot, hogy jobban megértsük magát a veszélyt is. Az Aalto Egyetem, a VTT Műszaki Kutatóközpont, a Finn Meteorológiai Intézet és a Helsinki Egyetem kutatói megvizsgálták, mekkora cseppek kerülnek a levegőbe a légutakból köhögés, tüsszentés vagy éppen beszéd közben. Ezután megvizsgálták, mi történne ezekkel a cseppekkel, ha valaki egy élelmiszerüzlet polcai között köhögne egyet.

Maszkot viselve megvédhetünk másokat a cseppfertőzéstől. Fotó: Getty Images

Kiderült, hogy a levegőbe került váladékfelhő szétterjedése és eloszlása percekig is eltarthat. Előfordulhat tehát, hogy egy koronavírus-fertőzött személy elköhögi magát, elsétál, majd egy mit sem sejtő másik vásárló arrafelé járva a tudta nélkül belélegzi a kórokozókat is tartalmazó cseppeket, ezáltal maga is megfertőződhet.

Minderről a kutatók háromdimenziós számítógépes modellt készítettek. A számítások során 20 mikrométernél kisebb váladékcseppek levegőbeni mozgását próbálták meghatározni. Az új koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) egyik jellemző tünete a száraz köhögés, amely során a kibocsátott cseppek mérete általában 15 mikrométer alatti. Ezek olyan apróak, hogy nem zuhannak egyből a padlóra, hanem hosszasan képesek lebegni a levegőben. Influenzavírusokra vonatkozóan már kimutatták korábbi tanulmányok, hogy azok akár 5 mikrométernél kisebb cseppekben is jelen lehetnek. Csak az összehasonlítás kedvéért: egy átlagos hajszál átmérője 50-70 mikrométer közötti.

A modell a laikus néző számára is világosan megmutatja, miért fontos betartani a köhögési etikettet. Azaz mindig köhögjünk, tüsszentsünk zsebkendőbe, amit aztán azonnal dobjuk is ki a szeméttárolóba. Ha nincs nálunk zsebkendő, végszükség esetén az is megteszi, ha a behajlított könyökhajlatunkba köhögünk. Ezen felül tartsunk kellő távolságot másoktól, valamint törekedjünk a megfelelő kézhigiénia betartására. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) álláspontja szerint hasznos lehet továbbá, ha arcmaszkot viselünk nyilvános helyen, ezáltal is védve a többi embert arra az esetre, ha esetleg tünetmentesen hordoznánk a vírust.

Forrás: aalto.fi

