Egyre többen "felejtik" otthon a maszkot

Korán megunták az emberek a maszkot - írja a Népszava.hu, miután a lap munkatársai felmérték, s közös riportjukban megírták, tapasztalataik szerint mennyire tartják be az áruházakban, kisebb boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön vagy épp a strandon az emberek a koronavírus-járvány miatt kötelező maszkviselést, mely egyébként még mindig hatályban van. Kiderült, a helyzet néhol egészen siralmas, s még a legjobban a hipermarketek állnak, mert - mint írják - a fővárosban a tömeg méretével arányosan hajlandóak maszkot viselni az emberek. Nem így a piacokon, vagy a kisebb boltokban.

Ha hordják is, nem feltétlenül helyesen teszik. Úgy nem véd, ha kilóg az orr, vagy áll alá van csúsztatva a maszk. Fotó: Getty Images

Nincs joguk ellenőrizni

"Unom a rendőrt játszani, hogy mindenkire rászóljak. Ez olyan házmestertempó" - válaszolta az újságíró kérdésére a fiatal pénztáros egy kis abc-ben. Hiába is szólna azonban rá ő, vagy akár a biztonsági őr, a jegyellenőr vagy a kalauz egy renitens emberre, nincs rá hatósági jogosultságuk, hogy ezt megtegyék. Rászólhatnak az utasra, hogy vegye fel a maszkot, de ha nem teszi, nem szállíthatják le. Bár Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint nagyobb a szabálykövetési hajlandóság, ha elsőajtós felszállás van, vagy már a bejáratnál találkoznak ellenőrökkel a metrón. De, ahol ilyen nincs, mint például a fővárosi villamosokon, ott az előírás betartása az utasokra van bízva. Persze nem is lenne túl hiteles egy olyan sofőr figyelmeztetése, aki maga sem hord maszkot.

Miért nem hajlandóak sokan maszkot hordani? Bár egyre több helyen kötelező az orrot és szájat eltakaró védőmaszk - vagy legalább kendő - viselete, több ember nem tartja be ezt a szabályt. Amerikai szakértők foglalták össze, milyen pszichológiai okai lehetnek ennek az ellenállásnak.

Naszályi szerint a járművezetők legfeljebb 20 százaléka tartja be a rájuk is vonatkozó szabályt, a legtöbben arra hivatkozva tolják álluk alá a maszkot, hogy 8-10 órát képtelenek benne dolgozni. "Talán ennek a közmegegyezéses félrenézésnek köszönhető, hogy eddig nem kerekedett ebből fizikai attrocitás, bár néhány parázs szóváltásról azért beszámoltak a buszsofőrök" - idézi a lap a szakszervezeti vezetőt, aki arról is beszélt, azok, akik hordanak is maszkot, nem megfelelően teszik, hiszen sokszor kilóg alóla az orruk.

Káosz a szabadstrandon

Nemcsak a piacokon tesznek az előírásokra, de a szabadstrandokon is, mivel ott a vendégekre van bízva az előírások betartása. Így történhet meg az, hogy a vízhez közeli árnyékos helyeken százan is összezsúfolódnak, míg a belsőbb, 40-50 méterre található fák alatt már senki sem üldögél. Ezzel szemben a fizetős strandokon még képesek limitálni a létszámot és betartatni a távolságra vonatkozó szabályokat.

