Miért nem hajlandóak sokan maszkot hordani?

A SARS-CoV-2 egyik veszélyes tulajdonsága, hogy sok fertőzött tünetmentes marad, vagy csak nagyon enyhe panaszokkal jelentkezik nála a betegség, emiatt észrevétlenül terjedhet a vírus. Éppen ezért a szakértők már régóta azt tanácsolják, hogy aki elhagyja otthonát, minden esetben használjon védőmaszkot, ezzel is védve embertársait. Az utóbbi hetekben pedig több országban kötelezővé is tették a maszkviselést bizonyos helyeken, hazánkban például a tömegközlekedési eszközökön és bevásárláskor.

Az operatív törzs beszámolója szerint a magyar emberek jelentős része be is tartja ezt a szabályt, ám külföldön - főleg Amerikában - sok ellenpéldát látni. Michiganben tiltakozást is rendeztek a korlátozások és a kötelező maszkviselés miatt, sőt az állam egyik városában egy biztonsági őrt lelőttek, amiért maszk nélkül nem akart beengedni egy vásárlót a boltba. Ez természetesen már extrém magatartás, de vajon mi az oka, hogy egyesek ennyire nem akarják elfogadni a saját és környezetük érdekében hozott intézkedéseket?

Bár a járvány kitörésekor tömegével vásárolták fel az arcmaszkokat, sokan most nem hajlandók hordani. Fotó: Getty Images

A szabadság korlátozása

Sokan természetüknél fogva, ösztönszerűen lázadni kezdenek, ha valamit megparancsolnak neki - magyarázza Steven Taylor klinikai pszichológus, A pandémiák pszichológiája című kötet szerzője. A szakember szerint ezek az emberek mindennél többre tartják a szabadságukat, nem hajlandók alávetni magukat a korlátozásoknak, még akkor sem, ha ideiglenes intézkedésekről van szó, mint amilyen most a maszkviselés. Azzal védekeznek, hogy a járványügyi szabályok alkotmányellenesek, de ez nem igaz, ellenük erőszakosan fellépni viszont bűncselekmény - hívta fel rá a figyelmet.

A félelem jele lenne?

Vannak, akik azért nem hajlandóak felvenni védőmaszkot, mert úgy vélik, azzal beismernék, hogy rettegnek a koronavírus-fertőzéstől. Nem akarnak gyengének tűnni, és azt üzenni a környezetüknek, hogy félnek. "Valószínűleg nem akarnak szembenézni saját félelmeikkel, ezért azzal kompenzálnak, hogy megtagadják a maszkviselést" - véli David Abrams, New York Egyetem pszichológus professzora. Afélelemleplezése egyébként az állatvilágban is megfigyelhető ösztön, így természetes viselkedésnek tekinthető, de tény, hogy a jelenlegi helyzetben veszélyes.

Kényelmetlen a viseletük

Tény, hogy a védőmaszk nem éppen komfortos. A lazább, sebészi maszkot vagy textilből készült darabot könnyebb megszokni, de abban is sokaknak melege van, nehezebben kapnak levegőt, a szemüveget viselőknél pedig bosszantó a lencsék párásodása. A komolyabb, szűrővel ellátott védőmaszkok pedig már nyomják is az arcot, ezért hosszú távon fájdalmasak.

Sokan emiatt kibúvókat keresnek, fel-le húzogatják a maszkot, csak a szájukat takarják el, ezzel viszont a hatékonyságukat csökkentik. Részben amiatt, mert más embertársaiktól is ezt látják, így azt gondolják, "miért éppen nekem kéne szigorúan tartanom magam a szabályokhoz?". Pszichológusok szerint fontos lenne, hogy minél többen fegyelmezetten betartsuk a helyes maszkviselés szabályait, ezzel pedig jó példát mutassunk másoknak. A tömegnek ugyanis nagy hatása van: ha azt látjuk környezetünkben, hogy a maszkviselés szinte már természetes, könnyebben megszokjuk a kényelmetlenségeket is.

Forrás: CNN

