3 havonta új oltás kell? Virológus válaszol

„Tudomásul kell venni, hogy a koronavírus megérkezett, itt van és itt is fog maradni, együtt kell vele élnünk” – jelentette ki Jakab Ferenc virológus, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője. A szakember az InfoRádiónak arról beszélt, hogy a kórokozó a normál felső légúti fertőzéseket okozó vírusok kategóriájában fog tartozni, ezért szezonálisan ugyanúgy számolnunk kell majd vele, mint a többivel. Az idei szezonnal kapcsolatban arra számít, hogy még erőteljesebb lesz az omikron variáns jelenléte.

Oltáshoz készíti elő a koronavírus elleni oltóanyagot egy asszisztens a békéscsabai Réthy Pál kórházban. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Rendszeresen be kell oltatnunk magunkat?

A COVID-19 elleni védőoltásokkal kapcsolatban Jakab úgy fogalmazott, hogy a harmadik adagot nemcsak bizonyos feltételek mellett ajánlott, hanem mindenképpen be kell adatni. Több tanulmány is bizonyítja ugyanis, hogy a két alapoltás után a harmadik, ismétlő oltás adja az erős immunválaszt és védettséget a kórokozóval szemben.

A 4. dózissal kapcsolatban viszont már vannak kételyei a virológusnak. Szerinte, aki régen kapta meg a harmadik oltást, de átvészelte a nyári időszakot megfertőződés nélkül, az szeptember-október környékén beadathatja magának az újabb emlékeztető adagot. A három-négy havonta történő oltakozást viszont semmiképpen sem támogatja, hiszen jelenleg nincsenek adatok ennek klinikai következményeiről. Azt ugyanakkor el tudja képzelni, hogy – akárcsak az influenza elleni oltást – évente felserkentsünk az immunrendszerünk a védekezőképességét az őszi szezonban.

Szükség van már a maszkra?