Tippek, hogy újra jól érezzük magunkat a bőrünkben

Bőrünk ápolása még akkor sem feltétlenül egyszerű feladat, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy alapvetően egészséges, ragyogó és nincs vele különösebb problémánk. A bőr ugyanis évszaktól függően más típusú törődést igényel, amit ha elhanyagolunk, még a legellenállóbb, legegészségesebb bőr is sérülhet, vagy problémássá válhat.

Élet ekcémásan: ezért nagyon nehéz lelkileg Bár sokan gondolják úgy, hogy azekcémacsupán a bőrtünetekről szól, valójában komoly hatással lehet az érintettek mentális egészségére, érzelmi állapotára és általános jóllétére is.

Az ekcémás bőr fokozott törődést és odafigyelést igényel

Az érzékeny, kipirosodásra vagy irritációra hajlamos bőr ápolása télen és a tavasz közeledtével is sokaknak kihívást jelent. A csípős, szeles és hűvös időjárás, a fűtés miatti száraz levegő és a réteges öltözködés - amely megnehezíti, hogy bőrünk megfelelően szellőzzön - még inkább igénybe veheti az érzékeny bőrt, és felerősítheti egy már meglévő bőrprobléma vagy betegség tüneteit. Mint amilyen például a bőrgyulladással járó ekcéma. Az időszakosan fellángoló, jellegzetes helyeken száraz, piros, viszkető, esetleg nedvedző, hólyagos foltokkal járó betegség leggyakoribb fajtája, azatópiás dermatitiszbecslések szerint körülbelül a felnőtt lakosság 1-2 százalékát érintheti. A gyermekeknél ez az arány még magasabb, 15-20 százalék körüli.

Az ekcémás bőr sok érintettet feszélyez: a jól látható, vörös foltokat egyesek igyekeznek sminkkel, vagy jól takaró ruhadarabokkal elfedni, mert kínosnak tartják. Ápolatlannak, elhanyagoltnak érzik magukat, vagy attól félnek, hogy mások szemében ilyennek tűnnek. Az elleplezés azonban nem jelent tartós megoldást. Érdemes szakember segítségével felkutatni az ekcéma kiváltó okát, és amennyiben lehetséges, megszüntetni.

Csökkentsük a stresszt bőrünk érdekében

Az ekcéma kialakulásának hátterében számos ok állhat a genetikai hajlamtól kezdve a környezeti tényezőkig. Előbbi öröklött, ami ellen "csak" annyit tehetünk, hogy tudatosan igyekszünk kiküszöbölni bizonyos körülményeket - ilyen a fellángolást elősegítő stressz, az allergén ételek fogyasztása, vagy a bőrszárazság - így a tünetek enyhíthetők, a tünetmentes időszakok pedig megnyújthatók.

A megfelelő stresszkezelés bőrünk egészsége szempontjából is kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

Figyeljünk a hidratálásra kívül és belül

Ahhoz, hogy bőrünk rugalmas és egészséges legyen, nem szabad megfeledkeznünk a rendszeres és tudatos hidratálásról. Ennek legfőbb módja a megfelelő mennyiségű napi folyadékbevitel. Ha nem fogyasztunk elegendő folyadékot - ajánlások szerint ez nemtől és egyéni igénytől függően minimum 1,5-2,5 liter naponta -, bőrünk kiszárad, berepedezik, kisebesedik. Ami amellett, hogy kellemetlen, egészségügyi szempontból is veszélyes, a sérült bőrön keresztül ugyanis könnyebben bejutnak szervezetünkbe a különféle kórokozók, vírusok, baktériumok és gombák. Ekcéma esetén egyébként is problémát jelent a száraz, irritált bőr, így az érintettek számára létfontosságú a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele. Szerencsés, ha ennek a legnagyobb része tiszta víz, de jó alternatívát jelenthetnek a különféle teák - lehetőleg ne a palackozott, cukrozott, bolti készítményt válasszuk - és a frissen facsart, cukrozatlan gyümölcslevek is. Mivel napi folyadékbevitelünk körülbelül tíz százaléka az elfogyasztott ételekből származik, célszerű lédús, rostokban és vitaminokban gazdag zöldség- és gyümölcsféléket is beiktatni az étrendünkbe.

Ekcémával küzdve ajánlott kerülni azokat a kozmetikumokat és testápoló készítményeket, amelyek illatanyagokat és egyéb, bőrirritációt okozó összetevőket tartalmaznak. A száraz vagy atópiás bőr nedvességtartalmának direkt pótlására válasszunk speciálisan e célra kifejlesztett termékeket. Ezek amellett, hogy enyhítik a kellemetlen szárazságot, viszketést és kipirosodást, élettani zsírokat is tartalmaznak, így helyreállítják a bőr nedvességtartalma mellett annak természetes lipid védőrétegét is.

Étkezzünk változatosan, de körültekintően

Az ekcéma fellángolását - mivel társulhat hozzá allergia - bizonyos ételek fogyasztása elősegítheti. Egyéntől függ, hogy ki mire érzékeny, érdemes kitapasztalni, milyen élelmiszerek válthatják ki a tünetek megjelenését, hogy a későbbiekben el tudjuk kerülni, vagy legalább mérsékelni tudjuk azok fogyasztását. Szakemberek szerint ezek közé tartozik például a paradicsom, az eper, a tengeri herkentyűk, a különféle tejtermékek, diófélék, a kakaó, az erős fűszerek, a kávé és az alkohol, valamint a cukor, amely felerősítheti a szervezetben fennálló gyulladásos folyamatokat.

Válasszunk jól szellőző ruhákat, amelyekbe nem izzadunk bele

Télen és az átmeneti időben, amikor több réteg ruha van rajtunk, nehéz megoldani, hogy bőrünk levegőhöz jusson, megfelelően szellőzzön. Pedig ekcéma esetén különösen ügyelni kell rá, hogy az érzékeny bőrt ne irritálja folyamatosan az izzadság, vagy valamilyen műszálas anyag. Ahhoz, hogy az izzadság fel tudjon szívódni, és ne marja az érzékeny, esetleg már kisebesedett bőrt, fontos, hogy mindig magas pamuttartalmú ruhadarabokat viseljünk - kerüljük a műszálas holmikat. Sportolás közben és éjszaka is érdemes kényelmes, minőségi pamut ruhadarabokat viselni, amelyek nem tapadnak szorosan a testünkre, így bőrünk levegőhöz jut. Emellett arra is célszerű figyelni, hogy mivel tisztítjuk a ruháinkat: a mosáshoz olyan tisztítószert válasszunk, amely érzékeny bőrre ajánlott. Kerüljük az allergizáló kémiai és vegyi anyagokat, mert ezek is hozzájárulhatnak az ekcéma fellángolásához.

