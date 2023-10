Megdöbbentő, miért tartják benn a kórházak a gyerekeket

Szijjártó az RLT Híradónak nyilatkozva arról beszélt, ez a gyakorlat nemcsak az orvosi etikát sérti, de a gyerekeknek sem jó. Hozzátette, általános és régi probléma, hogy az intézmények azért nem engedik haza a gyógyult gyerekeket, hogy több pénzt hívhassanak le az ellátásukért. „Borzasztóan szomorú vagyok és szégyellem magam a gyerekgyógyász társadalom helyett is” – fogalmazott a MOK megyei elnöke a riportban.

Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke is elismerte az RTL Híradó megkeresésére, hogy a jelenség létezik. Hangsúlyozta azonban, hogy ha az intézmények a lehető legrövidebb idő alatt látják el a gyerekeket, sok pénzt veszítenek. A Bethesda Gyermekkórház számára például havonta tízmilliós nagyságrendű veszteséget jelentene ez. „Tehát a probléma valós, ugyanakkor a kórházak legtöbbje – a mi intézményünk is –, úgy reagál, hogy sajnos ez anyagi veszteséget jelent, ezért is adósodnak el egyebek mellett nagyon hamar a gyerekkórházak” – árulta el Velkey.

Hozzátette, a megoldást az jelentené, ha az ápolási napok helyett magát az ellátást finanszírozná az állam. Velkey György úgy tudja, az erről szóló jogszabálymódosítás már folyamatban van. Az RTL Híradó kérdésére a Belügyminisztérium azt írta, nem kaptak olyan jelzést, hogy bármely kórház a szükségesnél tovább tartana bent betegeket.