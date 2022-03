Világszerte egyre több országban oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások nagy részét vagy egészét az omikron variáns okozta esetszámok csökkenésére és/vagy a lakosság megfelelő mértékű átoltottságára hivatkozva. Az Egyesült Királyságban például, ahol már minden korlátozást feloldottak, nem kötelező karanténba vonulniuk azoknak sem, akiknek pozitív lesz a PCR-tesztje, és hamarosan megszűnik a kontaktkutatás, valamint az ingyenes tesztelési lehetőség is.

Úgy tűnik, hogy az új koronavírussal meg kell tanulnunk együtt élni.

A brit kormány döntésének hátterében - ahogy azt Boris Johnson brit miniszterelnök kifejtette - a sikeres oltási kampány mellett az vélekedés áll, miszerint ideje tudomásul venni, hogy az új koronavírussal együtt kell élnünk, és emiatt nem szabad továbbra is korlátozni az egyéni szabadságjogokat. Az ugyanis komoly terhet ró a gazdaságra, a társadalomra, és az emberek mentális állapotára, emellett hátrányosan befolyásolja a gyerekek jövőbeni lehetőségeit.

Az Egyesült Királyság mellett számos európai ország, köztük Dánia és Norvégia is ezt az utat választotta. Dánia annak ellenére törölte el az összes járványügyi korlátozást február elsejétől, hogy a fertőzöttek napi száma nem csökkent, vagyis az aktuális járványhullám még javában tombolt. Időközben az Egyesült Államokban is egyre több államban oldják fel a járványügyi korlátozásokat. "Az omikronos esetszámok csökkennek, itt az ideje alkalmazkodni a jelenlegi helyzethez" - indokolta a lépést Kathy Hochul, New York kormányzója.

Nem mindenki élvezi a hirtelen jött szabadságot

Ugyan az omikron variáns okozta járványhullám számos országban már leszállóágban van, ám ez a tény, valamint a járványügyi korlátozások lazítása vagy teljes feloldása még nem jelenti azt, hogy egy éles váltással mindenki azonnal vissza tud térni régi életéhez. Erről írt a WebMD szerzője, Sara Novak, aki saját érzelmeiről és félelmeiről is őszintén vallott. "A COVID-19 még mindig sok megbetegedést okoz, sokan kerülnek kórházba a szövődmények miatt, és még mindig magas az elhunytak száma. Az immunhiányos betegek életét továbbra is megkeseríti a járvány, és a gyerekek egy része még nem védett, sőt, védőoltást sem kaphat" - érvelt Novak, akinek van egy kétéves gyermeke, és egy idős - 78 éves -, asztmás édesanyja, akiért aggódik.

Mint írta, neki még korai lenne lemondania azokról a járványügyi intézkedésekről, amelyek lehetővé tették, hogy sikeresen megvédje családtagjait: továbbra is fontosnak tartja az N95-ös (FFP2-es) maszk viselését és a szociális távolságtartást, mert így érzi magát és szeretteit biztonságban. Sara Novak nincs egyedül a koronavírus-fertőzéstől való félelmével: James Jackson, a nashville-i Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának pszichiátere számos hasonló esettel szembesül. Ahogy Jackson a WebMD-nek elmondta, sok páciense van, aki a járvány előtt egyáltalán nem szorongott, most viszont állandóan aggódik valami miatt. Azok közül pedig, akik korábban is szorongással küzdöttek, néhányan szinte megbénultak a félelemtől - mesélte.

"Sok ember, aki a vírustól súlyos állapotba került, vagy ismer olyat, aki megszenvedte a COVID-19 okozta megbetegedést, esetleg belehalt, még nem készült fel rá, hogy kilépjen a világba" - mondta Jackson, aki az elmúlt időszakban hosszú COVID-ban szenvedőket kezelt. Aggodalmuk fokozódhat, ha a korlátozásokat teljesen eltörlik, különösen, ha olyan területen élnek, ahol jelenleg is magasak az új esetszámok - fogalmazott a szakember. Az érintettek egy részét leginkább a kötelező maszkviselés eltörlése feszélyezi, különösen, ha van iskoláskorú gyermekük, aki így nagyobb eséllyel kaphatja el a vírust, ami a védőoltások ellenére az iskolai közösségekben még mindig rohamosan terjed. Másokat sokkal inkább az zavar, hogy az intézmények - éttermek, szórakozóhelyek - többségében már nem kérik az oltási igazolványt - írta a WebMD.

Mi jöhet az omikron után?

Noha a szakemberek egy része optimista a jövőt illetően, és bízik benne, hogy amint az omikron variáns és annak gyorsan terjedő BA.2 alvariánsa lecseng, véget ér a járvány, és már csak enyhébb megbetegedést okozó vírusváltozatok bukkannak fel - a pandémiát pedig felváltja az endémia -, akadnak jóval pesszimistább forgatókönyvek is. Például, hogy a közeljövőben felbukkanhat egy újabb, az omikronnál fertőzőképesebb és súlyosabb megbetegedést okozó variáns, ami képes teljesen kijátszani a vakcinák kiváltotta immunvédelmet.

Akárhogy is lesz, arról nem szabad megfeledkezni, hogy a koronavírus-fertőzés az omikron variánsnak köszönhetően a mai napig gyorsan terjed. Ugyan a védőoltások és afertőzésrévén szerzett immunvédelem miatt az omikron esetében a halálozási ráta alacsonyabb, mint a delta variáns esetében, még így is majdnem kétszer annyian halnak bele a koronavírus szövődményeibe, mint az influenzába - hívta fel a figyelmet a helyzet komolyságára a Conversation oldalán megjelent írásában Christina Pagel, az operációkutatás professzora.

Véleménye szerint a vakcinák nyújtotta immunvédelem néhány hónap alatt meggyengül, és mivel a jövőben is számíthatunk újabb variánsok felbukkanására, a korlátozások teljes eltörlése újabb és újabb tömeges megfertőződésekhez vezet majd. A szakember éppen ezért úgy látja, hogy életünk már nem térhet vissza a koronavírus előtti "normális kerékvágásba". Ellenben elfogadhatjuk ezt az új, megváltozott helyzetet, és alkalmazkodhatunk hozzá. Egyeseknek azonban ez tovább tarthat.

A koronavírus-világjárvány májusig az influenzánál is enyhébbé, tehát egyszerű náthává szelídülhet - vélekedik Rusvai Miklós víruskutató.