Koronavírus: közülük betegszenek meg a legtöbben Amerikában

Továbbra is jelentősen emelkedik a gyerekek és a tinédzserek körében a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban. Jelenleg az összes korcsoport tagjai közül a 16 és 17 éveseknél a legmagasabb a heti megbetegedések aránya - derül ki az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) legfrissebb elemzéséből, amelyről a CNN is beszámolt.

Kik a legveszélyeztetettebbek jelenleg?

Az esetszámok növekedésben több tényező is szerepet játszik: egyrészt a delta variáns magasabb fertőzőképessége és gyorsabb terjedése, másrészt, hogy a 16-17 éves korcsoport tagjai nagyobb valószínűséggel érintkeztek barátaikkal, társaikkal a nyáron - mondta Georges Benjamin, az Amerikai Közegészségügyi Szövetség ügyvezető igazgatója a CNN-nek. Ehhez még az is hozzájárul, hogy a koronavírus elleni védőoltásra jogosultak közül ők oltatják be magukat a legkevésbé.

Egész Európában, így Magyarországon is már az új koronavírus delta variánsa terjed. Ezt a - korábban indiainak nevezett - vírusmutánst tavaly decemberben azonosították, majd idén márciusban minősítették kiemelt kockázatúnak. Nézzük, mit lehet tudni róla.

A járvány korábbi hullámaiban elsősorban az idősek, a krónikus betegségben szenvedők és az egészségügyben dolgozók tartoztak a legveszélyeztetettebbek közé, de mára többségük teljesen oltott. "Ahogy a járvány halad előre és alakul, úgy változik, hogy éppen ki van kitéve a leginkább a fertőzésnek. Most azt látjuk, hogy - legalábbis statisztikailag - változnak a leginkább érintett korcsoportok" - foglalta össze Benjamin, aki szerint jelenleg azok a legsebezhetőbbek, akik még nincsenek beoltva, és akik nap mint nap emberekkel találkoznak, közösségbe járnak.

"Ebben a korcsoportban nem kellene magas megbetegedési arányt látnunk, de ehhez az szükséges, hogy sikerüljön beoltani az idősebb tizenéveseket" - hívta fel rá a figyelmet Lori Tremmel Freeman, a Megyei és Városi Egészségügyi Tisztviselők Országos Szövetségének vezérigazgatója. Hozzátette: az is aggodalomra ad okot, hogyan alakulnak majd a járványügyi adatok a következő három hétben, ha az óvoda és iskolakezdés miatt a tendencia - vagyis a növekvő új esetszám - a fiatalabb, 16 év alatti korosztályoknál is megmutatkozik. Esetükben ugyanis egyelőre még nincs lehetőség a védőoltás beadására.

Az adatok nem túl biztatóak

Az elmúlt hónapban a 18 és 29 év közötti felnőtteknél volt a legmagasabb a heti új esetszám az Egyesült Államokban, szombattól azonban a CDC adatai szerint változás történt: a 16 és 17 év közöttiek "ugrottak az élre" - 100 ezer főre vetítve 160,3 heti esetszámmal. Összehasonlításképpen ez az arány a 12-15 éveseknél 152,7, az 5-11 éves gyermekeknél 137, az 5 évesnél fiatalabbaknál pedig 79,4 volt.

Hasonló tendenciára számítanak a szakemberek a világ minden táján, ahol a delta variáns okozza a legtöbb új megbetegedést. Mivel a legfiatalabb korosztályok tagjai még oltatlanok, ha visszatérnek a közösségbe, várhatóan körükben is rohamosan emelkedni fog a fertőzöttek száma.