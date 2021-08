Gulyás: a negyedik hullám Magyarországra is megérkezik

Koronavírus: ezt kéri az orvosi kamara a 4. hullám küszöbén - részletek itt.

Továbbra is az oltás a vírus elleni egyetlen hatékony védekezési eszköz, ezért mindenkit arra kérünk, hogy oltassa be magát - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Egyforma védettség

A miniszter arról is beszélt, hogy minden vakcina egyforma védettséget biztosít. Kiemelte továbbá, hogy akiket nem oltanak be, azok nagy valószínűséggel meg fognak betegedni, míg azoknál, akik felveszik a vakcinát, az 5,5 millió eddigi oltott alapján a megbetegedés esélye 0,2 százalék, és akkor is lényegesen enyhébb lefolyás mellett.

h i r d e t é s

Az ország esetleges lezárásával kapcsolatban Gulyás Gergely úgy tájékoztatott, a kormánynak nincs ilyen szándéka, emellett az oktatásban és a munkahelyeken sincs szükség korlátozásokra.

Nem mindenkinél ugyanazok a koronavírus-fertőzés korai tünetei, ha azokat életkor és nemek szerinti lebontásban, külön vizsgáljuk. Olvasson tovább!