Koronavírus: ezt kell tudni a delta variánsról

A delta vírusmutáns fertőzőbb, gyorsabban terjed, és az eddigi jellemző tünetek mellett allergiaszerű tüneteket is okoz. A vírusmutáns a még beoltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt - olvasható a koronavirus.gov.hu-n megjelent tájékoztatóban. Az összefoglaló az új variáns összes jellemzőjére részletesen kitér. Egyebek mellett arra is, hogy a delta vírusvariáns lappangási ideje átlagosan 4 nap, tehát rövidebb, mint a vadvírusé vagy az alfa (korábbi nevén brit) vírusmutánsé. Ráadásul a fertőzött személyek vírusürítésének mértéke is sokkal magasabb. Ez a két tényező jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az új koronavírus-mutáns 60 százalékkal fertőzőképesebb és gyorsabban terjed.

A delta variáns okoztafertőzéskönnyen összetéveszthető az allergiával. Fotó: Getty Images

Furcsa tüneteket okozhat

Az új típusú koronavírus delta variánsa más tüneteket is okozhat, mint az eredeti, vuhani kórokozó. A delta variánssal fertőzöttek körében az ízlés- és szaglásvesztés ritkább, mint az alfa vírusmutáns okozta fertőzésnél. Inkább a légzőszervi, náthaszerű tünetek a jellemzőek. A korábbi változatokhoz képest a delta variánssal történő fertőzés leggyakrabban fejfájást, torokfájást, orrfolyást, tüsszögést, hőemelkedést, bágyadtságot és levertséget okoz, azonban aláztovábbra is gyakori tünetként jelentkezik.

Az emésztőszervi panaszok - hányinger, hányás, hasmenés - is gyakrabban jelentkezhetnek, sőt a hallással kapcsolatos panaszok - fülzúgás, fülcsengés,szédülés- sem ritkák. Jellemző továbbá a szemet érintő irritáció, kipirosodás, duzzanat, esetleg váladékozás megjelenése is. A tünetek miatt a delta variáns okozta fertőzés könnyen összetéveszthető az allergiával, ezért a gyanús panaszok észlelése esetén ne menjünk közösségbe, hanem értesítsük a háziorvosunkat és teszteltessük magunkat.

Rájuk a legveszélyesebb

A delta variáns azoknál okozhat gyakrabban súlyos COVID-19-et és akár életveszélyes állapotot, akik valamilyen krónikus alapbetegséggel, például magas vérnyomással, szív- és érrendszeri betegséggel, cukorbetegséggel, májbetegséggel, légzőszervi betegséggel vagy daganattal küzdenek. Továbbá a még beoltatlanokra is rendkívüli veszélyt jelent az új variáns.

