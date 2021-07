Koronavírus: nem mindenkinek ajánlott a 3. oltás

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a kormány oltási rend nélkül elérhetővé teszi a harmadik oltást. Alapesetben csak négy hónappal a második dózis beadatása után jöhet az újabb adag, de az oltóorvosok eltérhetnek ettől. Az ismétlő oltást is azon a helyen adják be, ahol a korábbiakat. Arról viszont, hogy az érintett melyik vakcinát kapja harmadikként, az oltóorvos dönt. A további részletekről, illetve a negyedik hullámmal kapcsolatos kilátásainkról Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beszélt az Indexnek.

A három dózisos védőoltás nem újkeletű dolog, hiszen napjainkban is alkalmazunk olyan vakcinákat, amelyekből három adag kell a védelemhez - ilyen például akullancsokozta agyhártyagyulladás ellen védő oltás is. A koronavírus-vakcinákkal kapcsolatos klinikai vizsgálatok eredményei mindenki számára ismertek, a harmadik dózisról szóló adatokat azonban jelenleg is gyűjtik a szakértők - ismertette Merkely Béla.

Vektorvakcinák után az mRNS a legjobb?

Az oltóorvosnak - a páciens általános egészségügyi állapota és kórelőzményei alapján - mindig mérlegelnie kell, hogy milyen koronavírus-vakcinát ad be harmadikként. A Semmelweis Egyetem rektorának elmondása szerint Németországban és az Egyesült Királyságban például AstraZenecára Pfizert adnak, és fordítva. "Amit nem tanácsolok, hogy vektoralapú vakcinák esetében a harmadik oltás is vektoralapú legyen, mert nagy valószínűséggel a harmadik vektoralapú oltás esetében már a vektorvírus ellen kezd védekezni a szervezet, így az oltás nagy valószínűséggel nem lesz hatásos. Ezért az a javaslat, hogy az mRNS-oltással rendelkezők vektorvakcinát kapjanak, és fordítva" - magyarázta Merkely, megerősítve, hogy erről mindig a házi- vagy kezelőorvos dönt.

Nem mindenkinek ajánlott

A szakértő szerint leginkább annak szükséges a harmadik oltás, akinek gyenge az immunrendszere. Példaként említette a kemoterápiában részesülő onkológiai betegeket. A rektor ezzel szemben a várandós nőknek egyáltalán nem javasolja a harmadik dózis beadatását, ehhez ugyanis még elég kevés adat áll rendelkezésre. Azonban nem a harmadik, hanem az első két oltás felvétele az igazán fontos, mégpedig azért, mert már Magyarországon is megjelent a jóval fertőzőbb delta variáns, amely könnyebben megbetegíti azokat, akik nincsenek beoltva. "Ez sokkal fontosabb, mint egy életerős harmincéves harmadik oltása" - fogalmazott a rektor.

Mire számíthatunk a 4. hullámmal kapcsolatban?

A szakember szerint sokan tartanak a koronavírus-járvány negyedik hullámától, amely már most számos országban pusztít. "Én továbbra is úgy gondolom, hogy jellemzően ennek azok lesznek kitéve, akik nem kérték az oltást" - mutatott rá. Véleménye szerint most az a legfontosabb feladat, hogy újra és újra felhívják az első két oltás fontosságára azok figyelmét, akik nem kértek belőle, vagy akik csak az első adagot kérték a védettségi igazolvány reményében. Az átoltottság további növelésével Merkely szerint elkerülhetnénk a negyedik hullámot, vagy legalább azt, hogy a korábbi járványhullámokhoz hasonló erővel robbanjon be és ugyanolyan szigorú intézkedéseket kelljen bevezetni.

A 12 éven aluli gyermekek új típusú koronavírus elleni védelmével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy ősszel, vagy legkésőbb az idei év végére már talán elérhetővé válik az úgynevezett junior-vakcina, amelyet a 40 kilogramm alatti gyerekek immunizálására használhatnak majd. Ez jellemzően az eredeti dózis fele vagy negyede lehet.

