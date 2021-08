Új fejlemények a 12 év alatti gyerekek oltásáról

Néhány napja megkapta a teljeskörű engedélyt az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivataltól (FDA) a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája, ami azt jelenti, hogy a 16 éveseknél és az annál idősebbeknél már nem kell a vészhelyzeti alkalmazásra szorítkozni. Heteken belül a 12-15 éves korosztályra vonatkozóan is meglehet a teljeskörű engedély - írja a CNN Bob Frencket, a Cincinnati Gyermekkórház Oltáskutató Központjának igazgatóját idézve. Közben gőzerővel zajlik a 12 év alattiak korcsoportos klinikai vizsgálata: a Cincinnati Gyermekkórházban Pfizer-vakcinával oltják őket.

A gyerekek oltása sok szülő számára érzékeny téma. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images.

Egyre aktívabban fókuszálnak a 12 év alattiakra

Frenck szerint az eddigi eredmények biztatóak. "Úgy tűnik, hogy a gyerekek esetében sokkal kevesebb hatóanyag is elég ahhoz, hogy a felnőttekéhez hasonló immunválasz jöjjön létre" - nyilatkozta a CNN-nek. Az 5-12 éves gyerekeknél például már 10 mikrogramm mRNS-vakcina is erős immunválaszt válthat ki, ami 12 éveseknek, vagy az annál idősebbeknek adott dózis egyharmada. Frenck elmondta: az eddigi eredmények azt igazolják, hogy a gyerekek szervezete és vakcinára adott immunreakciója kellően erős, ezért esetükben nincs szükség ennél nagyobb dózisra. A vizsgálat során az 5 év alatti gyerekeknél mindössze 3 mikrogrammra csökkentik az oltóanyagba juttatott mRNS-vakcina mennyiségét.

A Cincinnati Gyermekkórház vizsgálatában részt vevő gyerekeknél nagyjából ugyanazok az oltási reakciók és mellékhatások jelentkeztek a vakcina beadását követően, mint a felnőtteknél. Ezek közé tartozott a fájó kar, a fáradtság, afejfájásés a láz - a résztvevők körülbelül tíz százalékánál. A tünetek általában enyhének bizonyultak és nem tartottak sokáig.

h i r d e t é s

Több millió 12-17 éves amerikai osztotta meg tapasztalatait a koronavírus elleni védőoltás beadatását követően. Mutatjuk, milyen mellékhatásokról számoltak be, illetve azok milyen gyakorisággal jelentek meg a fiatalok körében.

Aki nem félti a gyerekeit a klinikai vizsgálattól

Amanda Dropic gyermekorvos négy gyerekét is beajánlotta a vizsgálatba. A kórház által közzétett videóban elmondta ennek okát is. Hosszasan beszélgetett a gyerekeivel és mindannyian egyetértettek abban: ahhoz, hogy a lehető legtöbb ember beoltassa magát, valakinek vállalnia kell, hogy elsőként megy. És ők vállalták. Dropic fia, a 16 éves Ben azért, mert már nagyon várja, hogy a barátaival lóghasson és ne kelljen aggódnia a maszkviselés miatt, ha például beülnek valahova enni. A 10 éves Eli pedig azért, "hogy megállítsuk a koronavírus terjedését, és hogy a vírus ne bántson több embert".

Bob Frenck csapata most kezdi a Moderna mRNS-vakcinájának tesztelését a 12 év alatti gyerekeken. Elmondása szerint 75 gyermeket kívánnak bevonni - huszonötöt minden korcsoportban, vagyis 6-12 éves korig, 2-6 éves korig és 2 éves korig. Elmondása szerint a Moderna kisebb gyermekeknél alacsonyabb dózisokat is fontolgat.

Mikorra várható kézzelfogható eredmény?

Ahogy arról a CNN beszámolt: a Pfizer jelenlegi tervei szerint szeptember végéig - amint az összes vizsgálati adat rendelkezésre áll - benyújtja engedélykérelmét az FDA-hoz, azért, hogy az 5-11 évesek is megkaphassák a vakcinát. A Moderna - melynek oltóanyaga jelenleg 18 éveseknek és annál idősebbeknek adható be - a 12-17 évesek számára nyújtott be engedélykérelmet. A Johnson&Johnson (Janssen) pedig várhatóan ősszel terjeszti ki klinikai vizsgálatainak harmadik fázisát a gyerekekre.