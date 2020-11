COVID-19: ijesztő mellékhatásra figyeltek fel

A New York Times arról számolt be, hogy egyre több olyan eset ismert - különösen a hosszú lefolyású betegséggel bajlódók között -, hogy a felépült betegeknél ártatlannak látszó körülmények között (például fagylaltozás, fogselymezés következtében) váratlanulfájdalomés vérzés nélkül kipottyan egy foguk.

Ijesztő, ha egyszer csak minden előjel nélkül kipottyan egy egészséges fog - Fotó: Getty Images

Ezt ma már egyes szakemberek is a COVID-19 számlájára írják annak ellenlére, hogy egyelőre nincs szigorú bizonyíték afertőzésés fogvesztés kapcsolatára. De a COVID-19-ből lábadozók támogató csoportjainak tagjai között többen beszámoltak a fogak kihullásáról, az érzékeny, elszürkült és zsugorodó ínyről.

Vannak szakemberek, akik még nem hisznek benne

A fogorvosok egy része az adatok hiányára hivatkozva nehezen hiszi el, hogy a COVID-19 önmagában is okozhat fogászati tüneteket. Ugyanakkor a felépült betegek körében jól dokumentált a vírus keringési rendszerre gyakorolt hatása, valamint az olyan tüneteké is, mint például a duzzadt lábujj, vagy a hajhullás. Ez pedig feléleszti a gyanút a fogak elvesztésével kapcsolatban is.

"Rendkívül ritka, hogy a fogak szó szerint kiesnek a foglalatukból. De a meglévő fogászati problémák súlyosbodhatnak a betegség következtében, különösen, ha a betegek az akut fertőzésből felépülve hosszú távú hatásaival küzdenek" - idézte a New York Times David Okanót, a Salt Lake City-i Utah-i Egyetem parodontológusát. Más szakértők úgy gondolják, hogy az orvosoknak és a fogorvosoknak nyitottan kell hozzáállniuk az ilyen eshetőségekhez, különösen azért, mert a 30 éves vagy annál idősebb felnőttek körülbelül felénél kimutatható valamilyen parodontális betegség, beleértve a fogakat körülvevő íny és csont fertőzéseit és gyulladását.

"Most kezdjük csak megvizsgálni a betegek néhány zavaros és néha fogyatékosságot eredményező tüneteit, beleértve a fogászati problémákról és a fogak elvesztéséről szóló beszámolókat" - mondta Dr. William W. Li, az erek egészségét és betegségeit tanulmányozó nonporfit szervezet, az Angiogenezis Alapítvány orvos-igazgatója.

Érpusztulás és citokin-vihar

Li szerint a vérzés nélkül kieső fogak szokatlanok, és arról árulkodnak, hogy valami történhet az ínyben lévő erekkel. Az új koronavírus úgy rombol, hogy hozzákapcsolódik az ACE2 fehérjéhez, amely mindenütt jelen van az emberi szervezetben. Nemcsak a tüdőben található meg, hanem az ideg- és az endothel sejtekben is. Ezért lehetséges, hogy a vírus károsította azokat az ereket, amelyek életben tartják a fogakat, és ez meg is megmagyarázhatja, miért nem éreztek fájdalmat azok, akik elveszetették a fogukat. Az is lehetséges, hogy a citokin-viharként elhíresült túlpörgő immunválasz a szájban is megnyilvánulhat.

Ha a fog egészben kimozdul, de egyben marad, akkor a visszahelyezés (replantáció) megkísérelhető, de ennek 1-2 órán belül meg kell történnie! A kiesett fogat azonnal le kell mosni és vissza kell tenni a szájba és szopogatni, mint egy cukorkát addig, amíg szakszerű segítséghez nem jutunk! Ez kimondottan szájsebész feladata, az általános fogorvos nem biztos, hogy tud segíteni. Részletek!

A New York Times által megkérdezett más szakértők szerint a szájban is megjelenhet a szervezet védekező reakciója a SARS-CoV-2 ellen. Az ínybetegségek pedig nagyon érzékenyek a hiper-gyulladásos reakciókra, és a hosszú betegség miatt szenvedő páciensek biztosan abba a kategóriába tartoznak, akiknél ez előfordul. A fogorvosok nem sok ilyen esetet láttak, de egy részük elutasítja a koronavírus-fertőzés összekötését ezekkel az egyedi esetekkel. Más orvosok, például Dr. Li, azonban azt mondják, hogy a COVID-19 meglepő hatásai megkövetelik, hogy a szakma figyelje a betegség újabb váratlan következményeit. "Lehet, hogy a betegek új megfigyelésekkel állnak elő. Az orvosoknak és a fogorvosoknak pedig együtt kell működniük a hosszú lefolyású betegség megértésében" - fogalmazott.

A koronavírus negatív hatása nem először merült fel a fogak tekintetében sem. De korábban elsősorban arra fókuszáltak a vizsgálatok, hogy a korlátozások miatt elmaradó vizsgálatok miatt romlik a fogak állapota. Ma már azonban valószínűsíthető, hogy a koronavírus-fertőzés negatív hatásai és a fogápolási problémák felerősítik egymást. Ezért a járvány idején még fokozottabban kell ügyelni a szájhigiénére, azoknak pedig különösen, akik megfertőződtek az új koronavírussal.