Koronavírus: ilyen sorrendben jönnek a tünetek

A szakemberek először megvizsgálták annak az 55 ezer, igazoltan COVID-fertőzöttnek a tüneteit, amely esetekről az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyűjtött információkat Kínában, illetve elemeztek egy kínai szakértői csoport által 2019. december és 2020. január között összegyűjtött, majd a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság által nyilvánosságra hozott, közel 1100 esetből álló adatsort is. Ezután, hogy a koronavírus-fertőzés szimptómáit össze tudják hasonlítani az influenzára jellemző panaszokkal, több mint 2000 olyan észak-amerikai, európai vagy a déli féltekén élő influenzás beteg adatait analizálták, amely eseteket 1994 és 1998 között jelentettek az egészségügyi hatóságoknak.

A kutatók végül arra az eredményre jutottak, hogy a koronavírus-fertőzés tünetei a következő sorrendben jelennek meg: láz, köhögés és izomfájdalom, hányinger és hányás, hasmenés. A tanulmány rámutatott arra is, hogy az influenzához köthető első panasz általában a köhögés.

A koronavírus-fertőzés első tünete a kutatók szerint általában a láz. Fotó: Getty Images

A megjelenési sorrend ismerete a tanulmány írói szerint nagyon fontos - olvasható a kutatásról beszámoló healthline.com cikkében. Joseph Larsen vezető szerző azt emelte ki, hogy az orvosok így hamarabb el tudják dönteni, hogy valaki koronavírusos, vagy esetleg más problémája van, és ezáltal hatékonyabban kezelhetik az érintettet. Peter Kuhn, a tanulmány egy másik írója pedig azzal egészítette ki Larsen állítását, hogy megfelelő terápia mellett elkerülhető, hogy a páciens állapota rosszabbodjon.

Nem ennyire egyszerű a helyzet?

Az eredményeket több szakember is kommentálta. Egyikük, Dr. Robert Glatter, a Lenox Hill Kórház sürgősségi orvosa úgy vélekedik, nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a helyzetet. "Sok páciensnek egyetlen tünete van, a szaglás vagy ízérzékelés elvesztése, egyébként jól érzik magukat. Olyanokat is láttam, akiknél csak a COVID-lábujj jelentkezett, vagy lázra, köhögésre, esetleg egyéb légzőszervrendszert érintő tünetekre nem panaszkodtak" - így Dr. Glatter, aki hozzátette: az egészségügyi dolgozóknak nyitottabbnak, figyelmesebbnek kell lenniük most, mint egyébként, és ha valakit COVID-gyanúval vizsgálnak, nem szabad elfelejteniük, hogy a tünetek nem mindig a "tankönyv szerint" jelennek meg.

Az őszi influenzaszezon rosszabb lesz

Ettől függetlenül Dr. Glatter hasznosnak tartja azon megállapításokat, amelyeket a Dél-kaliforniai Egyetem kutatói tettek vizsgálatuk során. Mint hangsúlyozta, a panaszok minél hamarabbi dekódolása nemcsak a hatékony terápia felállításának okán fontos; ha ugyanis történetesen COVID-os az érintett, gyorsabban kerülhet izolációba, ezáltal pedig afertőzésterjedése is megállítható, vagy legalábbis csökkenthető a továbbfertőződés esélye.

Szerinte egyébként lehetséges, hogy valaki elkapja a koronavírust és az influenzát is, ami viszont azt jelenti, az influenza betörésével a halálozások száma jelentősen megemelkedhet. "A frontvonalban harcoló orvosok arra számítanak, hogy az őszi influenzaszezon sokkal rosszabb lesz, mint korábban. Kiemelten fontos tehát, hogy továbbra is viseljünk maszkot, ahol lehet, gyakoroljuk a társadalmi távolságtartást, és mossunk rendszeresen kezet. Ez élet-halál kérdése" - zárta mondanivalóját Dr. Glatter.

