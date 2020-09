Koronavírus: így mehetünk fogorvoshoz

A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány kevesebb halálos áldozatot követel most - legalábbis Európában -, mint tette azt a tavaszi időszakban. Arra azonban még nem jöttek rá a szakemberek, hogy mindezt mi magyarázhatja. Kattintson a részletekért.

Úgy tűnik, végre hathatós megoldást találtak a tudósok arra, hogyan minimalizálhatják a fogorvosok és a betegek fertőzésnek való kitettségét a koronavírus-járványban olyan kezelések során, melyeknél fokozott az aeroszolképződés - minderről a Reuters számolt be a napokban.

Mint ismeretes, a fogorvosi eszközökben használt víz olyan párát képezhet, melynek cseppjein potenciálisan jobban megtapadhatnak a kilégzéssel a levegőbe került koronavírus-részecskék, amik így könnyebben kerülhetnek be a szervezetünkbe. Létezik azonban egy, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyott élelmiszer-adalékanyag, a poliakrilsav, mely vízzel keveredve jelentősen csökkentheti, vagy akár meg is akadályozhatja a páraképződést - jelentették a kutatók a Physics of Fluid című szaklapban napvilágot látott publikációjukban.

Egy egyszerű élelmiszer-adalékanyag megoldást jelenthet a fogorvosok problémájára. Fotó: Getty Images

Még a kutatókat is meglepte a hatékonysága

"Ami meglepő, hogy már rögtön az első laboratóriumi kísérlet bizonyította a koncepciót" - mondta Alexander Yarin, a chicagói Illinois Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője egy sajtóközleményben. "Elképesztő volt, hogy ezek az anyagok ennyire könnyen, teljes mértékben képesek voltak elnyomni a fogászati eszközök aeroszolkibocsátását" - adott hangot lelkesedésének a kutató. A járvány alatti fogászati kezeléseket veszélyessé tevő nagyon finom szemcséjű vízpára akkor alakul ki, amikor a víz a fogászati eszköz gyors rezgéseivel vagy egy olyan fúró centrifugális erejével találkozik, amely apró cseppecskékké bontja és a levegőbe fújja azokat - magyarázták a tanulmányban. A probléma megoldására használt egyszerű élelmiszer-adalékanyag azonban egy olyan polimer, ami képes mindezt megakadályozni azáltal, hogy gumiszalagként visszarántja a cseppecskéket, és ezzel megakadályozza, hogy a levegőbe kerüljenek.

