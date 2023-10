Nincs szükség csodadiétára – így egyél rákbetegként

Az egészséges táplálkozás alapelvei ugyanazok az egészségesek és a daganatos betegek számára. Fontos a kiegyensúlyozott, az aktuális állapothoz igazodó táplálkozás, a könnyű, vegyes étrend, amelyben kevés az állati eredetű zsír, a vörös hús, a fehér liszt és a finomított cukor, több a teljes kiőrlésű gabona, a baromfihús és a hal. Koplalni tilos – hívja fel az érintettek figyelmét a rakgyogyitas.hu.

Rákbetegként is törekedj a kiegyensúlyozott táplálkozásra! Fotó: Getty Images

Felejtsd el a csodadiétákat!

Daganatos betegségben nincs szükség csodadiétára, ilyen nincs is. Nem igaz, hogy egy daganatos beteg nem ehet húst, tejterméket vagy szénhidrátot. Az orvosok és dietetikusok óva intenek az egy- oldalú diétáktól, méregtelenítéstől, böjtöléstől, különösen a betegség aktív szakaszában. A sok évtizede berögzült étkezési szokásoknak néhány hetes diétával való „kiböjtölése” nem lehetséges, ennek nincs is értelme. Hosszabb távon úgy kell egészségesebbé tenni a táplálkozást, hogy azzal a beteg azonosulni tudjon, abban örömét is lelje, másként úgysem fog működni.

A dietetikusok alaptétele: minden nap kerüljön terítékre fél kiló zöldség és gyümölcs, nyersen vagy feldolgozva. Műtétek után fontos a sebgyógyuláshoz és a felépüléshez az elegendő fehérjefogyasztás, de a kemoterápia időszakában is fontos az erőnlét megőrzése. Az étvágytalanság, a hányinger vagy az emésztési panaszok ellenére törekedni kell a rendszeres és változatos étkezésre. A betegek olykor sikerként könyvelik el, ha híznak, ám nem ez a cél, ugyanakkor a daganattal összefüggő kóros fogyás is veszélyes. Hogy érintettként mire érdemes még törekedni a táplálkozásban, ez a rakgyogyitas.hu cikkéből kiderül.