"Elképesztő méretű daganatokat rejtegetnek"

A bőr rosszindulatú elváltozásai néha lassan, évek alatt alakulnak ki, míg extrémebb esetben akár egy nyári szezon után is megjelenhetnek. Éppen ezért az anyajegyszűrésnek egyénre szabottan kellene történnie - a gyakoriságot a bőrtípustól és az anyajegyszámtól függően kellene meghatározni.

Nem ismerjük fel a gyanús elváltozásokat

Liszkay Gabriella gyakran tapasztalja praxisában, hogy a szűrésre járó betegek maguktól nem ismerik fel a bőrükön megjelenő rosszindulatú elváltozásokat. "Vannak páciensek, akik kifejezett panasszal jönnek, ám a vizsgálat során kiderül, hogy nem is az a problematikus elváltozás, amelyet ők annak gondolnak. Nagyon sokszor látjuk, hogy a betegen rengeteg problémás elváltozás van, olyan, amely még az orvosnak is fejtörést okoz, ám a beteget nem az zavarja, hanem valami abszolút jóindulatú képlet."

A szűrésnek személyre szabottnak kellene lennie

A professzor asszony elmondása szerint azonban még így is ez a jobbik eset, hiszen - még ha banális ok miatt is - ezek a betegek legalább elmennek szűrésre. Sokan vannak, akiknek teste bár tele van anyajeggyel - így a melanóma kialakulására nagyobb az esélyük -, mégsem keresnek fel bőrgyógyászt.

Homokba dugjuk a fejünket

Liszkay Gabriella úgy tapasztalja, hogy míg a fiatalok egyre egészségtudatosabbak és akár egy apró elváltozás esetén is felkeresik orvosukat, az idősek sok esetben gyakorlatilag rejtegetik a már meglévő és gyakran kései stádiumú bőrdaganatokat.

Melanómára utalhat a bőr alatti kötőszövetek, azanyajegypigmentációjának megváltozása is, nemcsak, ha eltorzul az anyajegy. A melanóma tüneteiről korábbi cikkünkben részletesen olvashat.

"Olyan extrém esetekkel is találkozunk - és nem is ritkán -, hogy ép ésszel nehéz felfogni. Egészen elképesztő méretű daganatokkal egyesek igen későn fordulnak orvoshoz. Ha ruhával fedett területen van, akkor még a rokonaik sem fogják észrevenni. Az ilyen betegek aztán, ha végül mégis eljönnek orvoshoz, sok esetben már nem gyógyíthatóak meg." Holott a szakértő elmondása szerint az idejében felfedezett melanóma egyszerű sebészeti beavatkozással 100 százalékosan gyógyítható lenne bármiféle utókezelés nélkül.

Az anyajegy eltávolítása Dr. Gyarmati Csaba plasztikai sebész kérdésünkre elmondta, hogy az anyajegyek eltávolításának egyetlen szakmailag is elfogadott módszere a sebészi eltávolítás. Minden más módszer - például a fagyasztás vagy a lézeres eltávolítás - szakmai hibának minősül, hiszen ezeknél az eljárásoknál nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a kezelés során pontosan milyen mélyen jár a kezelést végző orvos a bőrben, és hogy biztosan az egész anyajegy eltávolításra kerül-e. Ráadásul az anyajegy sebészi kimetszése után az eltávolított bőrszövetet minden esetben szövettani vizsgálatra kell küldeni, hiszen csak így állapítható meg ténylegesen a melanóma diagnózisa. Lézeres vagy fagyasztásos kezelés esetén azonban az érintett szövet megsemmisül, így a szövetvizsgálatot sem lehet elvégezni.

Akiknél egyszer már diagnosztizáltak bőrdaganatot, nagyobb a valószínűsége, hogy később is kialakulhat, így nekik mindenképpen érdemes jobban odafigyelni magukra. Ugyanez a helyzet azokkal is, akiknek családjában volt már melanómás megbetegedés. A daganat kialakulásának esélyét ugyanis a családi halmozódás is jelentősen fokozhatja.

"Volt egy nagyon szomorú eset a praxisomban. Egy fiatal, huszonéves fiú édesanyja elhunyt melanómában, majd nem sokkal később ő maga is erre a sorsa jutott. A fiú nagyon későn, már előrehaladott állapotban fordult csak orvoshoz. Valószínűleg félt orvoshoz menni, mert tudta, hogy az édesanyja is ebbe halt bele, ezért halogatta a segítségkérést, de ez volt végül is a legrosszabb, amit tehetett. De olyan is megesett már, hogy egy családban ketten is érintettek voltak, ezért kifejezetten kértük a többi családtagot, hogy jöjjenek el vizsgálatra. Mégsem jöttek. Később a családból egy fiatal nő meghalt előrehaladott melanóma következtében" - mesélte a professzor asszony.

Fontos lenne az önvizsgálat

Míg például az emlődaganat esetében gyakran halljuk, mennyire fontos, hogy a nők otthon maguk is rendszeresen végezzenek önellenőrzést, addig a melanóma kapcsán kevésbé köztudott az önvizsgálat fontossága és különböző lehetőségei. Pedig Liszkay Gabriella szerint már azzal is sokat tehetnénk egészségünkért, ha bőrünket területekre osztva rendszeresen lefotóznánk. Így ugyanis a fotókról könnyen észrevehetnénk, ha valamilyen új elváltozás jelenik meg rajtunk.