Apró bőrdaganatok: eltávolíttassuk őket, vagy sem?

Az első és legfontosabb, hogy kiderüljön, a növedék valójában mit takar, hiszen lehet szemölcs vagy fibróma is, és az avatatlan szem nem feltétlenül tudja a kettőt megkülönböztetni. Mindkét fajta bőrnövedéknek többféle típusa van, és az alapvető különbség közöttük, hogy a szemölcsöket a fibrómákkal ellentétben himlővírus egyik fajtája okozza. A szemölcsök kialakulásáért száznál is több vírusfajta lehet felelős. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket kaparni, vakargatni, megcsípni, vagy házilag próbálkozni az eltávolításukkal valamilyen eszköz segítségével, mert így szinte biztos, hogy más bőrfelületre is átvihetjük a kórokozókat, és még több szemölcsünk fog nőni. Emellett másoknak is átadhatjuk őket, mivel könnyű elkapni a szemölcsöt okozó vírusokat.

Közös zuhanyzó használata, strandolás, uszodába járás során is megfertőződhetünk velük, de akár egyetlen kézfogás vagy simogatás is elég lehet hozzá, mivel a bőrről leváló hámsejtek magukban hordozzák a kórokozókat. Ezek pedig a bőrön lévő, sokszor láthatatlan mikrosérüléseken át könnyedén bejutnak a szervezetbe. Az ujjukat szopó gyerekeknél illetve azoknál, akik rágják a körmüket, jóval gyakrabban alakulnak ki szemölcsök.

Az egészséges immunrendszer véd a legjobban a szemölcsöktől

A legjobb védekezés ellenük az immunerősítés, amely segíti a szervezetet abban, hogy leküzdje a vírusokat. Emellett pedig érdemes vigyázni a bőrünk állapotára, kerülni a bőr túlzott kiszáradását, túlhámlasztását, mert ezektől sérül a bőr természetes védőrétege, ami megkönnyíti a kórokozók dolgát. Kerüljük a közös papucs, törölköző, ruhanemű használatát is – jelentősen csökkentik annak az esélyét, hogy szemölcsöt okozó vírust kapjunk el, de százszázalékosan tulajdonképpen senki sincsen védve tőlük.

A szemölcsök legveszélyesebb fajtája egyértelműen a nemi szemölcs, ezek szexuális úton terjednek, HPV vírusok okozzák őket, de szerencsére egy részük ellen védelmet nyújt a HPV-oltás. A nemi szerveken és környékükön található szemölcsökkel a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni, a szakember javaslatot fog tenni arra, hogy milyen kezelést, illetve eltávolítási módszert igényelnek.

A közönséges szemölcsök felismerése viszonylag egyszerű, mert karfiolra hasonlító kinézetük van, lehetnek barnák, szürkék, fehérek, lencse vagy borsó nagyságúak. Általában az ujjakon, körmöknél, kézfejen, térdnél, könyöknél illetve ritkábban az arcon jelennek meg. Az uszodaszemölcsök félgömb alakúak, közepük horpadt, felületük fényes, és általában az uszodában lehet őket elkapni, ahol a nedvességtől felpuhult bőrbe könnyebben bejutnak a vírusok. Himlővírus okozza őket, gyakran alakulnak ki a hason, háton, kézen és lábon, és gyakran csoportokban jelennek meg a bőrön.

A test különböző részein megjelenő apró bőrfüggölyök, bőrdaganatok egyáltalán nem ritkák. Fotó: Getty Images

A talpi szemölcsök – ahogy a nevük is mutatja – elsősorban a talpon alakulnak ki, és mivel a bőr alatt valójában sokkal nagyobbak, mint ami kívülről látszik belőlük, járás közben komoly fájdalmat is okozhatnak. Szürkés vagy barnás színűek, bennük apróbb sötét pöttyökkel. Fontos megszabadulni tőlük, amihez mindenképpen kérjük szakember segítségét, mert ha az eltávolítás nem százszázalékos, szinte biztosan kiújulnak.

A lapos szemölcsök csuklón, kézfejen, alkaron, illetve ritkábban az arcon vagy a lábszáron alakulnak ki, és gyakran keverik őket az anyajegyekkel, mivel lapos, vagy bőrszínű foltok. A futószemölcsök szintén alig emelkednek ki a bőrből, általában csoportosan nőnek, és bár akármely életkorban kialakulhatnak, a pubertás idején gyakoribbak. Gyakoribbak azoknál, akiknek gyengébb az immunrendszerük, a humán papillomavírus bizonyos törzsei okozzák őket.

A lógó szemölcsök is viszonylag gyakoriak, ezek alakja hosszúkás, elágazó, szálas, lehetnek fehéresek vagy bőrszínűek. Könnyen terjednek, akár már egyetlen érintéssel is, és mivel a leggyakrabban az arcon, nyakon, állon, szemhéjon alakulnak ki, mindenképpen orvosi beavatkozást igényel az eltávolításuk.

A szeborreás szemölcs vagy más néven szeborrheás keratózis különösen az 50 feletti korosztálynál gyakori, általában a háton, válon, mellkason és arcon jelenik meg. Barnás vagy szürkés színű, megvastagodott, szárazabb felszínű növedék, amelyet mindenképpen meg kell mutatni bőrgyógyásznak, mert a laikus szem könnyen összetévesztheti az anyajeggyel vagy bőrrákkal.

Egy részük házilag is kezelhető

A szemölcsök körülbelül fele egy éven belül, kétharmaduk pedig két éven belül általában magától is eltűnik, de ha esztétikailag zavaróak, vagy olyan helyen vannak, ahol dörzsöli a ruházat, vagy könnyen beleakadhatnak valamibe, akkor érdemes lehet elgondolkozni az eltávolításukon. Ezzel egyébként a kiújulásuk esélye is csökkenthető. Egyes szemölcsök házilag is kezelhetők, de előtte minden esetben fel kell keresni egy szakembert, aki megmondja, mivel érdemes.

A leggyakrabban különféle szalicilsavas oldatokat ajánlanak otthoni használatra, illetve HPV okozta szemölcsökre is léteznek speciális ecsetelők. A legjobb azonban, ha az eltávolítást orvosra bízzuk, aki folyékony nitrogénes fagyasztással, ollóval, kauterrel, lézerrel, esetleg szikével is elvégezheti a beavatokozást a növedék típusától függően, szükség esetén helyi érzéstelenítést alkalmazva.

Mi a helyzet a fibrómákkal?

A fibrómák testszerte megjelenhetnek, és tulajdonképpen jóindulatú, kis bőrdaganatok, amelyek inkább esztétikai, mint egészségügyi problémát jelentenek. Általában barnás árnyalatúak vagy bőrszínűek, “nyeles” alakúak, puhák. Hogy pontosan mitől alakulnak ki, azt jelenleg nem tudni, de legvalószínűbb, hogy genetikai, illetve hormonális okok lehetnek a háttérben. Nőknél, túlsúlyos személyeknél gyakoribbak. Gyakrabban alakulnak ki olyan bőrrészeken, amelyeket dörzsöl a ruha, illetve jellemzően még a hajlatokban jelennek meg. Fájdalmat nem okoznak, kivéve, ha valami folyamatosan irritálja őket, vagy valamibe beakadnak. Ilyenkor előfordulhat a fájdalom mellett duzzanat, gyulladás és akár bevérzés is.

A fibrómák lehetnek kemények, lágyak (vadhús), kialakulhatnak valamilyen sérülés okozta heg burjánzásaként (keloid), illetve létezik úgynevezett cisztás, és angiofibróma is, ezeknél nyirok-, illetve vérerek vannak a bőrsejtek között. Csontokon és belső szerveken is nőhetnek, de leggyakrabban a bőrön jelentkeznek.

Mivel egészen minimális esélye van annak, hogy a fibrómák rosszindulatúvá váljanak, orvosi szempontból nem feltétlenül szükséges az eltávolításuk. Ugyanakkor, ha esztétikailag nagyon zavaróak, illetve az elhelyezkedésük miatt könnyen megsérülhetnek, akkor érdemes megfontolni, hogy megszabaduljunk tőlük. Legyünk tisztában azzal is, hogy nem minden esetben sikerül véglegesen eltávolítani a fibrómákat, a kiújulás, illetve az újabbak megjelenése leginkább hajlam kérdése.

Mindenképpen bízzuk szakemberre az eltávolítást

Házilag semmi értelme a fibrómák eltávolításával próbálkozni, jelenleg nem létezik sem olyan krém vagy ecsetelő, vagy bármi egyéb, amivel ez otthon megoldható. Minden esetben orvoshoz kell fordulni, és a szakember dönti el, hogy az elváltozás nagyságától, elhelyezkedésétől függően milyen módszert érdemes bevetni. Számításba jöhet a folyékony nitrogénes fagyasztás, a lézer, a kauterizálás, a kimetszés, levágás szikével vagy ollóval. Nagyobb kinövéseknél szükség lehet helyi érzéstelenítésre, de kórházi tartózkodást nem igényel a beavatkozás.

Nagyon fontos, hogy akár szemölcsöt, akár fibrómát távolíttatunk el, az utókezeléssel kapcsolatban pontosan tartsuk be az orvos utasításait a tisztálkodással, esetleges sebkezeléssel kapcsolatban. Fokozottan érdemes figyelni a bőr fényvédelmére, ami segíthet megakadályozni, hogy az eltávolított növedék helyén hiperpigmentáció alakuljon ki – a jóindulatú, nem vírusos növedékek leszedését pedig lehetőleg ne nyárra időzítsük.